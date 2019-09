25 de septiembre de 2019

Ecuador.- Moreno pide a la ONU "buscar una solución definitiva" a la crisis política en Venezuela

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha hecho este miércoles un llamamiento a Naciones Unidas para "buscar una solución definitiva" a la crisis política en Venezuela y ha tildado de "autoritario" al Gobierno del país sudamericano.

"Nuestros hermanos venezolanos nos dicen a diario que no hay comida ni medicinas, dejan su tierra por la desesperación de verse morir ante la mirada tibia y lejana del mundo", ha criticado durante su discurso ante la 74ª Asamblea General de Naciones Unidas.

Así, ha destacado que Ecuador "ha acogido a casi 500.000 hermanos venezolanos, víctimas del peor éxodo del continente" y ha manifestado que estas personas "son la muestra palpable de cómo un Gobierno autoritario está dispuesto a hacer todo tipo de daño a su pueblo con tal de mantenerse en el poder".

"En Ecuador, pese a nuestras carencias de recursos, hemos atendido a todos quienes llegaron hasta el mes de agosto a nuestro territorio", ha señalado Moreno, quien ha pedido "sentarse a dialogar con las víctimas del conflicto para ayudarles a salir de la catástrofe que ha provocado un gobierno irresponsable y 'de facto'".

El mandatario ecuatoriano ha hecho hincapié además en que aspira a que su Ejecutivo "sea recordado por su profunda convicción y trabajo por la protección, promoción, respeto y disfrute efectivo de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales".

Por otra parte, ha hecho una defensa del multilateralismo y ha argumentado que "lo que mueve la relación entre los estados es un espíritu de análisis conjunto de los problemas, de respeto a los puntos de vista de todos y, sobre todo, de la consiguiente construcción de acuerdos".

"Sin diálogo no podemos entendernos. Sin espíritu y práctica democrática no podemos entendernos. Con la imposición unilateral no podemos entendernos", ha remachado el presidente del país sudamericano.