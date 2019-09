8 de septiembre de 2019

EEUU/Afganistán.- Trump cancela las negociaciones de paz con los talibán

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que ha cancelado las negociaciones de paz con los talibán, después de que el grupo insurgente haya admitido estar detrás de un atentado en Kabul que acabó con la vida de un soldado estadounidense y otras doce personas.

"Sin que casi nadie lo supiera, los principales líderes talibán y, por separado, el presidente de Afganistán, iban a reunirse conmigo en secreto este domingo en Camp David. Después de que admitiesen que estaban detrás del ataque en Kabul que mató a uno de nuestros grandes soldados y a otras 11 personas, he cancelado inmediatamente la reunión y las negociaciones de paz", ha afirmado el mandatario estadounidense a través de la red social Twitter.

"¿Qué clase de gente mataría a tantas personas para aparentemente fortalecer su posición de negociación? Así no lo han conseguido, ¡sólo han empeorado la situación! Si no pueden acordar un alto el fuego durante estas importantes conversaciones de paz, e incluso han sido capaces de matar a 12 personas inocentes, entonces probablemente no tengan el poder necesario para negociar un acuerdo significativo. ¿Cuántas décadas más están dispuestos a luchar?", ha añadido.

Recientemente los talibán han lanzado una ofensiva contra la capital de la provincia de Kunduz y han perpetrado dos atentados suicidas en Kabul, uno de los cuales se cobró la vida del sargento del Ejército estadounidense Elis A. Barreto Ortiz, de 34 años y originario de Puerto Rico. Con él ya son 16 los estadounidenses muertos en Afganistán solo este año.

El borrador de este acuerdo de paz incluía la retirada de miles de militares estadounidenses a cambio de garantías de que Afganistán no se convertirá en refugio de Al Qaeda, Estado Islámico o cualquier organización que pueda atacar a Estados Unidos y sus aliados.