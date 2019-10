11 de octubre de 2019

EEUU.- Agentes federales analizan los negocios del abogado de Trump con dos empresarios detenidos el miércoles

WASHINGTON, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes federales de Estados Unidos están analizando los negocios de Rudolph Giuliani, el abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con dos empresarios detenidos el miércoles cuando se disponían a abandonar el país y que son sospechosos de financiación ilegal de campañas electorales, ha informado la cadena de televisión CNN.

Los arrestados son dos empresarios estadounidenses identificados como Lev Parnas e Igor Fruman, a los que la prensa norteamericana sitúa como socios de Giuliani en su campaña para impulsar en Ucrania una investigación sobre el papel de Hunter Biden, hijo del exvicepresidente Joe Biden, en la empresa gasística ucraniana Burisma.

La CNN ha indicado que los dos arrestados tendrían un papel principal en la campaña de presiones a Ucrania para impulsar la investigación contra Hunter Biden y que, en concreto, habrían comunicado a Giuliani sus teorías sobre supuestas prácticas corruptas del hijo del exvicepresidente norteamericanos. Los empresarios tienen nacionalidad estadounidense aunque uno nació en Ucrania y el otro en Bielorrusia.

De camino a un mitin en Minneapolis, la prensa ha preguntado a Trump si conoce a los dos empresarios arrestados y lo que ha sucedido y el mandatario ha negado conocerlos. "No los conozco", ha dicho. "No sé sobre ellos. No sé qué hacían. No sé, puede que fueran clientes de Rudy (Giuliani). Tienen que preguntarle a Rudy. Simplemente no sé", ha afirmado el mandatario.

El diario digital Buzzfeed ha mostrado, sin embargo, varias fotografías en las que se ve a los dos empresarios ahora detenidos acompañados de diferentes personalidades, incluidas imágenes con Trump y con Donald Trump Junior, el hijo del mandatario.