EEUU.- Biden aboga por iniciar un 'impeachment' contra Trump y dice que "se ha condenado a sí mismo"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente estadounidense Joe Biden, uno de los precandidatos demócratas a las presidenciales de 2020, ha abogado este miércoles por abrir un proceso de destitución parlamentaria ('impeachment') contra el presidente del país, Donald Trump.

Durante un acto de campaña, Biden ha señalado que "con sus palabras y sus acciones, Trump se ha imputado a sí mismo al obstruir la justicia y negarse a colaborar con la investigación del Congreso" sobre la posible apertura de un proceso de 'impeachment'.

"Se ha condenado a sí mismo ante los ojos del mundo y el pueblo estadounidense", ha dicho, antes de recalcar que "es obvio que ha cometido actos que merecen un 'impeachment'".

Biden ha criticado además que Trump "cree que si hace algo, es legal, y cree que no hay nada que se pueda hacer al respecto". "Cree que se librará, haga lo que haga", ha agregado.

"Todos nos reímos cuando dijo que podría estar en la Quinta Avenida y tirotear a alguien y no pasaría nada. No es broma, está abriendo agujeros a tiros en la Constitución, y no podemos permitir que salga airoso", ha sostenido.

En este sentido, ha recalcado que considera que "los estadounidenses deben decidir las elecciones en Estados Unidos, pero Trump haría cualquier cosa para ser reelegido, incluido violar las formas más básicas de democracia".

"Es asombroso, pero también es peligroso, porque amenaza nuestra democracia. No es una hipérbole, es un hecho. Ningún presidente en la historia del país se había atrevido a mantener un comportamiento tan inimaginable", ha

Trump ha respondido inmediatamente a los comentarios de Biden a través de su cuenta en Twitter y ha vuelto a tildar al exvicepresidente de 'Sleepy Joe' ('Aletargado Joe'), un apodo despectivo que ya ha usado en el pasado contra él.

"Es patético ver a 'Sleepy Joe Biden' quien, junto a su hijo, Hunter, y en detrimento del contribuyente estadounidense ha timado millones de dólares al menos a dos países, pida mi 'impeachment'. No hice nada malo. La fallida campaña de Joe no le ha dejado otra opción", ha dicho.

LA CASA BLANCA NO COLABORARÁ

Las palabras de Biden han llegado menos de un día después de que la Casa Blanca anunciara formalmente que no cooperará con las investigaciones de cara a la posible apertura de un proceso de destitución parlamentaria contra el mandatario.

Pat Cipollone, uno de los abogados de la Casa Blanca, argumentó que la misma "ha sido diseñada y aplicada de una forma que viola la imparcialidad fundamental y el proceso debido, tal y como contempla la Constitución".

Asimismo, ha resaltado que la investigación, que ha tildado de "ilegítima" es "inválida" debido a que no ha habido una votación para su apertura, al tiempo que ha argumentado que el propósito de la misma es "influenciar en las elecciones" presidenciales de 2020.

"Nunca en nuestra historia ha llevado la Cámara de Representantes, bajo el control de cualquier partido político, al pueblo estadounidense por el peligroso camino que parecen decididos a seguir", criticó.

Así, manifestó que "dado que la investigación carece de cualquier fundamento constitucional, cualquier pretensión de imparcialidad o siquiera las protecciones más elementales del debido proceso, no se puede esperar que el Ejecutivo participe en ella".

Cipollone argumentó que "participar en esta investigación bajo la actual postura inconstitucional infligiría un daño constitucional duradero al Ejecutivo y un daño duradero a la separación de poderes, el presidente no tiene otra opción".

"En línea con los deberes del presidente de Estados Unidos, y en particular su obligación de preservar los derechos de los futuros ocupantes de su oficina, Trump no puede permitir que su Administración participe en esta investigación partidista bajo estas circunstancias", zanjó.