EEUU.- La ex embajadora de EEUU en Ucrania asegura que no tenía una lista de "no procesables"

WASHINGTON, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania Masha Yovanovitch ha asegurado este viernes que no tenía una lista de "no procesables", negando así al acusación vertida por Rudy Giuliani, abogado personal del presidente estadounidense, Donald Trump, según el cual ella impidió que las autoridades ucranianas investigaran las supuestas corruptelas del ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden.

"Quiero dejar categóricamente claro que nunca, ni yo misma ni a través de otros, directa o indirectamente, dirigí, sugerí o pedí en forma alguna a un Gobierno o funcionarios en Ucrania o en otros países que se abstuvieran de investigar o procesar la corrupción (...) Es completamente falso que creara o difundiera una lista de 'no procesables'", ha dicho en una comparecencia a puerta cerrada en la Cámara de Representantes.

"Es igualmente ficticia la noción de que no soy leal al presidente Trump. He escuchado en la prensa que supuestamente le dije al equipo de la Embajada que ignorara sus órdenes porque 'iba a ser sometido a un impeachment'. Eso es falso. Nunca he dicho tal cosa ni a mis colegas en la Embajada ni a nadie", ha subrayado Yovanovitch, cuya declaración se ha filtrado íntegramente a la prensa estadounidense.

La diplomática norteamericana ha indicado que se vio varias veces con Biden a lo largo de los años por las responsabilidades de ambos en los distintos gobiernos, si bien "nunca ni él ni la anterior Administración, directa o indirectamente, sacaron el tema de Hunter Biden", al que en cambio ha asegurado que nunca ha visto en persona ni ha mantenido una conversación.

En cuanto a Giuliani, ha recordado tres encuentros --"contactos mínimos"-- pero ninguno relacionado con esta cuestión. "No sé qué motivos tendrá Giuliani para atacarme, pero la gente que ha aparecido mencionada en la prensa como contactos de Giuliani podría haber pensado que sus ambiciones financieras se estaban viendo frustradas por nuestra política anticorrupción en Ucrania", ha deslizado.

Además, ha lamentado verse implicada en las pesquisas parlamentarias sobre la presión ejercida por Trump sobre su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para que a su vez propiciara una investigación de la Fiscalía sobre los negocios de los Biden en el país europeo, lo cual podría concluir con un 'impeachment' al presidente estadounidense, porque cree que fue determinante para su salida del cargo.

Yovanovitch ha contado que en marzo el Departamento de Estado le informó de que se mantendría como embajadora en Kiev al menos hasta 2020 y un mes después le informaron "abruptamente" de que debía dejar Ucrania "en el próximo avión". Cuando pidió explicaciones en Washington, el subsecretario de Estado le dijo que Trump había perdido la confianza en ella, reconociendo que había "una campaña orquestada" en su contra. "También dijo que no había hecho nada malo", ha subrayado.

"Estoy orgullosa de mi trabajo en Ucrania", ha aseverado Yovanovitch, recordando que ha servido al Departamento de Estado como diplomática durante los últimos 33 en seis gobiernos --cuatro republicanos y dos demócratas-- cumpliendo con el juramento de "proteger y defender la Constitución de Estados Unidos contra todos los enemigos, los internos y los externos".

POSIBLE 'IMPEACHMENT'

Yovanovitch ha advertido asimismo sobre el "daño irreparable" que causará a la diplomacia estadounidense el enfoque partidista que parece haber adoptado bajo la Presidencia de Trump.

A este respecto, los demócratas en la Cámara de Representantes han denunciado en un comunicado que la Casa Blanca ha intentado que el Departamento de Estado impidiera la comparecencia parlamentaria de la ex embajadora en Ucrania.

"Este es el último ejemplo de los esfuerzos de la Administración por esconder los hechos al pueblo estadounidense y obstruir nuestra investigación de 'impeachment'", han dicho los líderes de las comisiones de Inteligencia, Relaciones Exteriores y Supervisión y Reforma en un comunicado.

La Cámara de Representantes también ha citado para declarar al embajador en la UE, Gordon Sondland, que ha aceptado comparecer ante los congresistas. La Casa Blanca, por su parte, ya ha aclarado que no cooperará.

El Congreso investiga un posible abuso de poder por parte de Trump por su conversación telefónica del pasado 25 de julio con Zelenski, en la que pide al presidente ucraniano que haga lo posible para que la Fiscalía investigue a los Biden.