2 de septiembre de 2019

EEUU.- Fallece Barbara Probst Solomon, escritora y ensayista que retrató la dictadura y la transición española

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora y ensayista estadounidense Barbara Probst Solomon ha fallecido en su casa de Nueva York a los 90 años a causa de una enfermedad renal, según ha informado su familia y recoge 'The New York Times'.

Probst Solomon es conocida por documentar la vida en España durante y después del régimen de Franco, en particular por sus memorias de 1972, 'Llegando a donde comenzamos', donde relata su participación juvenil con el movimiento de resistencia antifranquista. Sus ensayos aparecieron en 'The New York Times', 'The New Yorker', 'The New Republic', 'HuffPost' o en 'El País'.

La escritora recibió en 2010 la Orden de las Artes y las Letras de España por manifestar a través de sus libros y colaboraciones periodísticas su "compromiso cívico y su voluntad de mejorar la sociedad en que vivimos, así como por haber contribuido al acercamiento de dos países y dos culturas".

Nacida en Nueva York, tras graduarse en la escuela secundaria de Dalton se trasladó a vivir a París, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Allí determinó su compromiso personal con la causa de las libertades y la defensa de los derechos humanos que impregnarán desde entonces el desarrollo de una prolongada trayectoria literaria y activismo social.

Durante su estancia en París colaboró con Paco Benet (hermano del novelista Juan Benet) en el rescate de estudiantes españoles de un campo de trabajo cercano a Madrid. Posteriormente, en París, le ayudó a publicar y pasar de contrabando a España la revista disidente 'Península'.

Entre los libros de Barbara Probst Solomon, además de 'LLegando hasta donde estamos', destacan la novela 'The Beat of Life'; y el autobiográfico 'Short Flights', así como su colección de ensayos 'Horse-Trading and Ecstasy'.

En 2001, creó su propia empresa de edición literaria, Great Marsh Press, y la revista de literatura internacional 'The Reading Room', en cuyo consejo fundador se encontraban Saul Bellow, Normal Mailer, Juan Goytisolo y Larry Rivers.