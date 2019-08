EEUU impone restricciones de visa a funcionarios cubanos "responsables" de misiones médicas en el extranjero

WASHINGTON, 29 Jul. (Notimérica) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la semana pasada una restricción de visado a funcionarios cubanos por ser "responsables" de las misiones médicas cubanas en el extranjero y oprimir a los trabajadores de la salud de la Isla.

"El Gobierno de Cuba se dedica a explotar y se aprovecha del trabajo forzoso ganando dinero de los ciudadanos cubanos que participan en el programa de misiones médicas en el extranjero. En respuesta a esta opresión de los trabajadores, el Departamento de Estado ha impuesto restricciones de visado a algunos funcionarios cubanos y a una serie de personas implicadas", indica el comunicado difundido por el Departamento de Estado.

