21 de octubre de 2019

EEUU.- Trump cree que los demócratas impulsan el 'impeachment' porque "es la única forma de vencerme"

NUEVA YORK, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha restado importancia al inicio de los preliminares para un juicio político en su contra en el Congreso y ha subrayado que la oposición demócrata se ha entregado a esta vía porque "es la única forma de vencerme".

"Creo que quieren hacerme un proceso de destitución porque es la única forma en la que podrían vencerme", ha afirmado Trump este lunes en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Ante la pregunta de si cree que habrá juicio político, Trump ha señalado que "creo que quieren que lo haya". ¿Por qué quieren hacerme un proceso de destitución? Es tan ilegítimo", ha argumentado.

Trump se ha referido además a las críticas por proponer su finca de lujo de Doral, en Florida, como sede de la próxima cumbre de líderes del G-7, que le corresponde organizar a Estados Unidos. Trump renunció entonces a utilizar Doral. "Tengo una finca en Florida. La hubiera dado por nada", ha destacado.

"Todo el mundo habría tenido su propio edificio", ha señalado, al tiempo que ha recordado su buena ubicación cerca del Aeropuerto de Miami y las facilidades para la seguridad. "Los demócratas se volvieron locos aunque la ofrecía gratis (...). No necesito promoción. No necesito promoción", ha señalado. "Hubiera sido el mejor G-7 de la historia", ha remachado, aunque buscan ya alternativas que, según cree, no serán mejores que Doral.

Trump se ha comparado así con el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, quien tenía negocios durante el periodo que fue presidente, y ha criticado los acuerdos suscritos por su antecesor, Barack Obama, para publicar un libro y acceder a una serie en Netflix.

En cambio, él, asegura está "perdiendo dinero", "entre 2.000 y 5.000 millones de dólares". "Lo haría otra vez. Si eres rico, no importa", ha remachado.