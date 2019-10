5 de octubre de 2019

EEUU.- Trump negará la entrada a EEUU a los migrantes que no puedan pagar la atención médica

La Casa Blanca ha anunciado este viernes que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negará los visados a los migrantes que no puedan demostrar que tendrán un seguro médico o que son capaces de pagar la atención médica una vez se conviertan en residentes permanentes del país, según ha informado el diario 'The New York Times'.

El mandatario ha firmado una proclamación, que entrará en vigor el próximo 3 de noviembre, por la que se ordena a los funcionarios consulares que prohíban la entrada a los migrantes que quieren vivir en Estados Unidos a menos que "estén cubiertos por un seguro de salud aprobado" o puedan demostrar que tienen "los recursos financieros para pagar razonablemente la atención médica".

Trump ha justificado la medida afirmando que los migrantes legales son más propensos que los ciudadanos estadounidenses a carecer de seguro de salud, convirtiéndoles en una carga para los hospitales y los contribuyentes en el país.

"El Gobierno de Estados Unidos está empeorando el problema al admitir a miles de extranjeros que no han demostrado ninguna capacidad para pagar su atención médica", ha afirmado, según ha recogido el diario. "Los migrantes que ingresan en este país no deberían ensuciar más nuestro sistema de atención médica", ha añadido.

La medida es el último paso del esfuerzo del principal asesor de Inmigración de Trump, Stephen Miller, y otros miembros de la Administración estadounidense para limitar lo que aseguran que son cargas financieras al permitir la entrada de migrantes al país.