27 de septiembre de 2019

EEUU.- Wells Fargo ficha a Charles Scharf como presidente y consejero delegado

NUEVA YORK, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El banco estadounidense Wells Fargo ha decidido nombrar como presidente y consejero delegado a Charles Scharf, que hasta ahora ostentaba esos dos mismos puestos en The Bank of New York Mellon (BNY Mellon), según ha anunciado en un comunicado.

El banquero comenzará a desempeñar sus nuevas responsabilidades en Wells Fargo a partir del próximo 21 de octubre. Hasta esa fecha, Allen Parker seguirá siendo consejero delegado en funciones, mientras que pasado ese día se unirá al consejo de la compañía para "apoyar la transición" en la dirección.

"Estoy comprometido con la tarea de involucrarme con todas las partes interesadas, incluyendo reguladores, clientes, funcionarios, inversores y comunidades", ha afirmado Scharf.

De su lado, la presidenta del consejo, Betsy Duke, ha asegurado que Scharf es un "líder demostrado" que ha "sobresalido" en dirección estratégica y ejecución en sus anteriores empleos. "Charlie ha demostrado una sólida trayectoria en iniciar y liderar el cambio, lograr resultados, fortelecer los riesgos operativos y de cumplimiento e innovar en medio de un panorama digital en rápida evolución", ha apostillado la banquera.

Antes de recalar en BNY Mellon, Scharf fue consejero delegado de Visa. Previamente, ocupó varios puestos de responsabilidad en JPMorgan Chase y Bank One.

Tras su nombramiento, el ejecutivo mantendrá su puesto como consejero de Microsoft y presidente del Ballet de la Ciudad de Nueva York.