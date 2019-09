28 de agosto de 2019

España.- El PP moviliza a sus presidentes pidiendo la dimisión de la ministra de Hacienda y más fondos para las regiones

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes autonómicos del PP y los líderes 'populares' en el resto de comunidades han salido en tromba este miércoles para exigir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que convoque urgentemente una reunión con todas las autonomías para debatir el problema de financiación que afrontan.

Los 'populares' piden la dimisión de la ministra, que también recibe críticas de Ciudadanos, que va a impulsar su reprobación en el Congreso. Hasta Unidas Podemos, teóricamente socio preferente del Gobierno, ha pedido explicaciones.

UN ÓRGANO QUE YA NADIE REÚNE

A través de las redes sociales, los líderes territoriales del PP están reivindicado un Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano que reúne al Ministerio y los gobiernos regionales para decidir asuntos de Hacienda que les afectan a todos. Este órgano tenía que haberse reunido este verano para aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria del año que viene, pero no ha sido convocado al estar el Gobierno en funciones y no tener proyecto de cuentas del Estado para 2020.

El Consejo es el único foro en el que se reúnen todos los gobiernos para discutir sobre asuntos de financiación y los líderes del PP reivindican que se le ponga fecha ya para discutir el agujero en las cuentas con el que afrontan la recta final del año.

Hacienda no ha actualizado las entregas del sistema de financiación autonómica, las transferencias que hace mes a mes a las comunidades según lo que corresponde a cada una, y tampoco ha pagado un ajuste del IVA de 2017 pendiente. Aduce que no puede hacerlo estando en funciones y con el Presupuesto prorrogado de 2018.

Pero las autonomías contaban con estos fondos, el Gobierno se los anunció el año pasado y ellas los incluyeron en sus respectivas cuentas autonómicas para 2019. Ahora no llega el dinero previsto y los ejecutivos autonómicos tienen que hacer ajustes. La Generalitat de Cataluña va a llevar el asunto a los tribunales.

"UN GOBIERNO EN FUNCIONES NO ES ESTAR SIN FUNCIONES"

Los presidentes del PP de gobiernos autonómicos han exigido hoy al Gobierno que tome medidas. El gallego Alberto Núñez Feijóo ha dicho que estar en funciones no significa "estar sin funciones" y Juanma Moreno ha exigido un Consejo de Política Fiscal monográfico y urgente sobre este asunto.

En términos parecidos se han expresado el murciano Fernando López Miras o la madrileña Isabel Díaz Ayuso, a los que se han sumado los líderes del PP en el resto de comunidades.

Los 'populares' se han lanzado contra el Ministerio de Hacienda a cuenta de este problema. Reclamaron en el Senado que se reunieran en la Comisión General de Comunidades María Jesús Montero y los consejeros, rechazada por el PSOE, y han exigido en el Congreso que se les entregue el informe de la Abogacía del Estado que, según el Gobierno, explica la imposibilidad legal de transferir esos fondos.

El PP ha reclamado también la convocatoria de este órgano a través del Congreso. El Grupo Popular ha registrado una pregunta escrita al Gobierno sobre los motivos de que no se haya convocado el Consejo de Política Fiscal en un año y sobre si tiene intención Hacienda de reunirlo en los próximos días.

Los 'populares' recuerdan que según su reglamento interno de funcionamiento, este órgano se reúne si lo convoca el Ejecutivo o si lo pide un tercio de sus miembros, y "deberá hacerlo como mínimo dos veces al año". "A pesar de esta previsión y, es más, ante la situación excepcional que padecen las Comunidades, no parece razonable que no se haya reunido en los últimos doce meses", argumenta el PP al presentar su pregunta.

¿DÓNDE ESTÁ EL INFORME?

Paralelamente, la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha anunciado que su grupo parlamentario va a pedir la reprobación de la ministra por "mentir" al decir que existía un informe de la Abogacía del Estado que excusa al Gobierno en funciones de aprobar la financiación autonómica, y posteriormente reconocer que aún no disponía del documento.

"Vamos a registrar una reprobación de Montero por mentir. Ella misma lo ha reconocido al decir que existía un informe de la Abogacía y luego decía que no", ha señalado Rodríguez, en una entrevista en 'laSexta', recogida por Europa Press, en la que ha criticado que el PSOE "está desprestigiando" a la Abogacía del Estado como antes han hecho con otras instituciones como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Ciudadanos presentará en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno sobre este asunto, pedirá ese supuesto informe de la Abogacía del Estado, y registrará una proposición de ley para que no se repita esta situación en el futuro.

Su idea es que cualquier gobierno en funciones pueda aprobar la financiación autonómica y "deje de chantajear a las Comunidades Autónomas para no pagar lo que se les debe". "Lo que estamos haciendo es presentar una ley para que no haya ningún gobierno que se escude en estar en funciones para no financiar las autonomías", ha subrayado Rodríguez.

Las críticas han llegado incluso de Unidas Podemos, que considera "irresponsable" la actuación de la ministra en relación con las entregas a cuenta de la liquidación de los tributos y de las compensaciones por el cambio de modelo de cómputo del IVA "con excusas de mal pagador"..

Así lo ha asegurado la diputada de Esquerra Unida (EUPV-IU) en el Congreso, Roser Maestro, quien tacha de "excusas de mal pagador" que el Gobierno alegue que, estando en funciones, no puede ejecutar esos anticipos.

En un comunicado recogido por Europa Press, la diputada de IU y de Unidas Podemos ha anunciado que solicitará la comparecencia de la ministra de Hacienda para que dé explicaciones "sobre los incumplimientos de tesorería a las Comunidades Autónomas sin que exista la informe de la Abogacía que presuntamente avala los impagos".