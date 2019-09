5 de septiembre de 2019

Europa.- Erdogan amenaza con "abrir las puertas" de Europa a los refugiados sirios si Turquía no recibe más apoyo

ESTAMBUL, 5 Sep. (DPA/EP) -

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha amenazado con "abrir las puertas" de Europa a los refugiados sirios si Turquía no recibe suficiente ayuda internacional y apoyo para la "zona segura" que quiere constituir en la zona norte de Siria.

Turquía, ha subrayado, "no ha recibido el respaldo necesario del mundo, de Europa en particular", para responder a la emergencia migratoria siria, toda vez que no puede "soportar la carga por sí sola". Turquía alberga actualmente a 4 millones de refugiados, de los cuales más de 3,6 millones proceden de Siria.

"Tendremos que abrir las puertas", ha afirmado Erdogan, durante un encuentro con miembros de su partido en Ankara en el que ha advertido de que pueden llegar "millones de nuevos refugiados" desde la provincia siria de Idlib, escenario de una intensa ofensiva por parte del régimen de Bashar al Assad.

Ankara aspira a crear una zona segura en la zona norte de Siria para eliminar la amenaza que puedan representar las fuerzas kurdas y contener el flujo migratorio, si bien no está claro ni quién controlaría dicho área ni cuál sería su extensión.

Erdogan, que se ha declarado dispuesto a actuar por libre si no logra un acuerdo con Washington, ha asegurado que su Gobierno aspira a reubicar en esa zona segura a "al menos un millón de refugiados"