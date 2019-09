26 de agosto de 2019

G7.-La Policía impide a opositores al G7 acceder al centro de Biarritz para trasladar a la "ilegítima" cumbre propuestas

SAN SEBASTIÁN, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía francesa ha impedido este lunes a alrededor de un centenar de opositores al G7, el acceso al centro de la localidad francesa de Biarritz, a la que dirigían para trasladar a los líderes internacionales que se dan cita en esta cumbre "ilegítima", sus "propuestas para lograr un mundo mejor".

Tras una rueda de prensa en la Ciudad del Océano de Biarritz, en la que portavoces de las plataformas G7Ez! y Alternatives G7 han hecho público un documento con las propuestas consensuadas en la 'contracumbre' al G7, celebrada hasta el pasado viernes en Irun y Hendaia, aproximadamente un centenar de personas han marchado hacia el centro de la ciudad francesa que acoge este encuentro internacional para trasladarles el documento.

A pocos metros de emprender la movilización con el lema 'Creando otro mundo' -en la que se han coreado consignas como 'libertad para los camaradas', 'anticapitalistas' o 'alternativas sí, G7 no' en euskara, francés y castellano-, decenas de policías con material antidisturbios han cortado el paso a los manifestantes.

Los portavoces de la plataforma G7EZ! Eñaut Aramendi, Aurelie Trouvé e Itziar Fernández han explicado que su intención era entregar el documento de "alternativas" a los responsables de G7 y, finamente, un responsable del operativo policial ha recogido el texto. A continuación, Aramendi se ha dirigido a los manifestantes a los que ha propuesto realizar una sentada de unos minutos antes de poner fin a la movilización.

Pasados unos cinco minutos, los portavoces de G7EZ! y de Alternatives G7 han dado cuenta, de nuevo, de las principales líneas recogidas en su escrito de propuestas, conclusiones a las políticas del G7 que "están defendiendo a las multinacionales y el gran capital".

En este sentido, han denunciado que "no se respetan los derechos humanos que corresponden a todas las personas" y han mostrado su rechazo al "voraz y feroz capitalismo que está destruyendo y empobreciendo a la mayoría de la población". Además, han destacado su apuesta por una sociedad "feminista de raíz, donde se ponga la vida y no las mercancías en el centro" en la que "las personas no seamos utilizadas como mercancías".

PROPUESTAS

Frente a ello, entre otras propuestas acordadas en la 'contracumbre', que han calificado de "éxito", han apostado por adoptar "medidas drásticas" como la "desinversión masiva de combustibles fósiles, la imposición real y efectiva de los principales contaminadores industriales, el final de los proyectos y actividades nocivas como carreteras, industrial nuclear o aeroindustria, la fuerte reubicación de todas las actividades y el desarrollo masivo del transporte público gratuito, así como la creación de empleos en actividades útiles para el medio ambiente".

Asimismo, han abogado por abolir todos los tratados de libre comercio que "destruyen clima, el empleo, la agricultura, la democracia y la soberanía popular", y la "regulación multilateral que tenga en cuenta la diversidad de los pueblos, incluidos todos los países del mundo, basada respeto a los derechos humanos, la solidaridad y la respuesta a la emergencia ecológica".

También han urgido "desarmar a las compañías multinacionales y poner fin a su impunidad para financiar el interés general en lugar de remunerar a los accionistas", a través de la adopción "un tratado internacional vinculante sobre su responsabilidad".

Han exigido, asimismo, una "tributación unitaria de las multinacionales de acuerdo con sus actividades reales y una tributación eficiente de las acciones financieras". A su juicio, todas estas medidas "podrían ser implementadas mañana mismo". "Solo falta voluntad política", han puntualizado.

Tras las declaraciones a los medios informativos, algunos de los congregados han decidido permanecer en el lugar, sentados ante el cordón policial que les ha impedido el paso hasta Biarritz. A las 14.00 horas no se había registrado ningún incidente.