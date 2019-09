26 de agosto de 2019

G7.- Rusia descarta su regreso inminente al G7

MOSCÚ, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha aclarado que Moscú no ha presentado ninguna petición formal para regresar al G7, después de que las potencias que aún forman parte de este foro hayan evidenciado sus discrepancias ante un hipotético retorno.

Rusia fue expulsada del G7 --entonces G8-- en 2014, a raíz de su responsabilidad en la guerra de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está abierto a estudiar su reincorporación, aunque su plan no ha recibido respaldo del resto de socios.

"No le pedimos nada a nadie. No hemos hecho ninguna petición y no lo vamos a hacer", ha subrayado este lunes el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien considera que el principal foro de discusión internacional es ahora el G20, donde también están los países del G7, según la agencia Sputnik.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, también se ha expresado en esta misma línea, apuntando que "la vuelta al G7 no es un objetivo en sí mismo" para Rusia. No obstante, también ha asumido que a día de hoy dicha vuelta sería "imposible", ya que necesitaría el consenso de los siete países, informa la agencia Reuters.