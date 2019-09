25 de septiembre de 2019

Irán.- Rohani recalca que Irán "no puede creer" en un proceso de conversaciones de EEUU mientras no retire las sanciones

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha recalcado este miércoles que Irán "no puede creer en la invitación a conversar" por parte de Estados Unidos y ha reclamado el fin de las sanciones impuestas por Washington como única vía para iniciar unas negociaciones.

En su discurso ante la 74ª Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario ha afirmado que "la respuesta de Irán a cualquier negociación bajo sanciones es negativa". "Si quieren una respuesta positiva (...) el único camino es volver a los compromisos y cumplirlos", ha agregado.

"Pongan fin a las sanciones para abrir la vía para abrir las negociaciones", ha reclamado Rohani. "Lo voy a dejar absolutamente claro: si están satisfechos con los mínimos, nos convenceremos con los mínimos, para ustedes y para nosotros. Si quieren más, deben también pagar más", ha argumentado.

"Si mantienen su palabra sobre que la única demanda a Irán es que no produzca y no use armas nucleares, eso puede lograrse fácilmente a través de las supervisiones de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA)", ha resaltado.

Así, ha reiterado que "la fotografía para el recuerdo es la última etapa de las negociaciones, no la primera", al tiempo que ha denunciado los "crímenes y presiones" de Estados Unidos "contra la vida de 83 millones de iraníes, especialmente mujeres y niños".

De esta forma, ha criticado que Estados Unidos "recurra a las sanciones contra un conjunto de países, como Irán, Venezuela, Cuba, China y Rusia" y ha agregado que la aplicación de estas medidas punitivas "se ha convertido en una adicción excesiva" en Washington.

"La nación iraní nunca olvida ni perdona estos crímenes y a estos criminales", ha incidido el presidente de Irán, quien ha descartado unas conversaciones con Estados Unidos bajo estas medidas, según una transcripción de su discurso publicada por la agencia iraní de noticias FARS.

En este sentido, ha manifestado que "la postura de la actual Administración estadounidense no es sólo una violación de la resolución 2231 --aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU para respaldar el acuerdo nuclear de 2015--, sino una violación de la soberanía de todos los países del mundo".

Rohani ha argumentado además que las autoridades del país asiático cumplieron durante un año con todos sus compromisos nucleares a pesar de la salida de Estados Unidos del acuerdo, antes de criticar que "desafortunadamente sólo hubiera buenas palabras y ninguna medida efectiva" por parte de los países europeos para compensar la situación.

"La paciencia de Irán tiene un límite. Cuando Estados Unidos no respeta una resolución de la ONU y Europa demuestra su incapacidad, el único camino viable es depende en el honor nacional, la dignidad y el poderío", ha dicho.