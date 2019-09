23 de agosto de 2019

Italia.- La primera reunión entre el M5S y el PD concluye con optimismo

ROMA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Democrático (PD) han lanzado mensajes de optimismo al término de la primera reunión establecida para negociar un posible acuerdo de gobierno y evitar la convocatoria de elecciones anticipadas en Italia.

La Cámara de Diputados ha sido el escenario de esta primera y esperada cita, que se ha prolongado durante dos horas. En un ambiente aparentemente distendido, las dos partes han expuesto sus reivindicaciones y líneas rojas y han quedado en seguir hablando.

"No hay obstáculos insalvables", ha destacado Andrea Orlando, del PD, en un tono optimista que también ha compartido su compañero Graziano Del Rio, que ha hablado de un "muy buen comienzo". "Ha habido una convergencia amplia en temas sociales y ambientales", ha destacado Del Rio, según la agencia de noticias Adnkronos.

Fuentes del M5S también han destacado el clima constructivo con el que han arrancado estos contactos, si bien el partido de Luigi Di Maio ha insistido en estas últimas horas en defender la lista de diez prioridades anunciada el jueves al término de la ronda de contactos con el presidente de Italia, Sergio Mattarella.

Di Maio ya ha dejado claro que el primero de estos diez puntos, el que contempla la eliminación de 345 legisladores, no es negociable. "Si no conseguimos este primer punto, no habrá nada más", ha advertido en declaraciones a los periodistas.

Mattarella ha convocado una nueva ronda el martes para determinar cuál es la mejor vía para resolver la actual crisis política, si bien ha advertido de que las elecciones serán inevitables si no hay un gobierno mayoritario con "un programa claro". "Sin una mayoría sólida, el camino pasa por el voto, pero no es un camino que se pueda emprender a la ligera", advirtió el jueves el presidente.