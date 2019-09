1 de septiembre de 2019

Líbano/Israel.- Israel se retracta y afirma que el vehículo atacado por Hezbolá no estaba identificado como ambulancia

JERUSALÉN, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha rectificado las informaciones difundidas hasta ahora que aseguraban que el vehículo atacado este domingo con proyectiles anticarro por Hezbolá estaba identificado como ambulancia.

El teniente coronel Jonathan Conricus ha corregido sus propias afirmaciones previas y ha explicado en declaraciones al periódico 'The Times of Israel' que el vehículo era un transporte blindado que era utilizado como ambulancia, pero no estaba identificado como tal exteriormente con ningún símbolo como la Estrella de David roja utilizada en Israel.

Israel ha informado de que Hezbolá ha lanzado entre dos y tres proyectiles anticarro desde Líbano contra una base militar israelí de la frontera en represalia por los ataques israelíes contra Hezoblá en Siria y Beirut.

Uno de los proyectiles habría impactado contra la ambulancia militar y otro contra una posición militar israelí junto a la frontera en ambos casos sin causar daños personales, según fuentes israelíes. En respuesta, Israel ha lanzado un centenar de obuses y misiles mediante artillería y helicópteros de combate sin que por el momento haya constancia de víctimas.

Estos incidentes ponen en peligro el alto el fuego vigente en la zona desde 2006, cuya garante es la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), que cuenta con 11.155 efectivos, 600 de ellos españoles.

En el verano de 2006, durante aproximadamente un mes, Hezbolá se enfrentó al Ejército de Israel en una guerra que se saldó con 1.200 muertos en Líbano, civiles en su mayoría, y 158 fallecidos en Israel, militares en su mayoría.