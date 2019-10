19 de octubre de 2019

Líbano.- El líder de Hezbolá solicita al Gobierno libanés una regeneración "espiritual" a cambio de su respaldo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del movimiento chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, se ha declarado dispuesto a conceder su respaldo al actual Gobierno siempre y cuando emprenda una nueva "agenda política" y una regeneración "espiritual" en respuesta a las graves protestas populares ocurridas esta semana contra sus planes económicos.

Nasralá, que lidera una de las fuerzas más influyentes del país, ha asegurado que el movimiento se sumará a las protestas a pie de calle si el Gobierno libanés insiste en añadir nuevos impuestos a la población más desfavorecida.

"Desde el Gobierno tienen que darse cuenta de que el pueblo ya no tiene capacidad para tolerar nuevos impuestos. Quienes están en el poder han creído que podrían aumentar las cargas sin que ocurriera nada, como en otras ocasiones, pero las manifestaciones les han transmitido un mensaje claro: son intolerables", ha declarado en discurso televisado.

"Y si Hezbolá decide aceptar las demandas que nos instan a participar en las manifestaciones, no retrocederemos hasta que se cumplan nuestras, incluso si tuviéramos que permanecer durante meses en las calles", ha avisado.

Con todo, Nasralá ha querido enviar un mensaje conciliador a todas las partes al entender que "la crisis actual no es algo nuevo, se ha ido acumulando durante los últimos diez o veinte años", en un gesto que exime de total responsabilidad al Gobierno actual que lidera el primer ministro, Saad Hariri.

Por ello, el líder de Hezbolá ha explicado que "no apoyamos la renuncia del gobierno actual" porque "el país no se puede permitir el lujo de formar un nuevo gobierno", según ha manifestado. "Si el gobierno actual no aborda la crisis, ningún otro Gobierno podrá hacerlo", ha reiterado.

"Las manifestaciones han dado fruto. Han sido no sectarias, apolíticas y espontáneas", ha explicado a la población. "Respetamos los gritos, pero no nos desviemos de las causas principales de esta crisis".