23 de octubre de 2019

México.- López Obrador descarta que la política de seguridad apueste "por la guerra y el exterminio"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado este martes que la política de seguridad del país apueste "por la guerra y el exterminio" y ha recalcado el respeto del Gobierno "por la vida y la paz".

El dirigente, que ha reiterado que no cambiará la política de seguridad del Gobierno a pesar de los llamamientos de la oposición, ha aseverado que las autoridades no pueden provocar muertes ni matanzas de la población civil en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

En una rueda de prensa, López Obrador ha criticado a las anteriores administraciones mexicanas que sí han actuado de esa forma y ha defendido la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, el hijo del fundador del Cartel de Sinaloa 'El Chapo' Guzmán, que fue retenido durante unas horas en el marco de una operación militar en Culiacán con el objetivo de ser extraditado a Estados Unidos.

"No sé cómo pueden dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera. Solo con altas dosis de relajantes porque eso es muy fuerte. Nosotros dijimos con mucha claridad que no íbamos a continuar con esa estrategia", ha manifestado, según ha recogido el diario local 'Excelsior'.

"No vamos apostar a la guerra el exterminio, le apostamos a la paz, pedimos a todos los mexicanos, de manera especial a los que están en malos pasos, que piensen que ése no es el camino, que no es vida, que no dejen de pensar que solo siendo buenos podemos ser felices", ha sostenido.

Sin embargo, ha aclarado que las autoridades federales siguen tratando de cumplir la ejecución de las órdenes de detención con fines de extradición a EEUU. "No puede haber impunidad, se le seguirá persiguiendo, pero no debe haber daños colaterales, y para eso hay que usar la inteligencia más que la fuerza", ha añadido.

En relación con el caso del hijo de 'El Chapo', la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha alertado de que "el Estado no puede renunciar a su obligación" de cumplir con una orden de extradición a Estados Unidos, mientras que el fiscal general, Alejandro Gertz, ha garantizado que "la Fiscalía ha asumido plenamente esta investigación, la cual será ejemplar, por lo que no va a quedar impune".