22 de agosto de 2019

N.Zelanda.- Ardern pedirá a Ucrania que investigue la difusión del manifiesto del terrosrista de Christchurch

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, ha dicho que contactará con el Gobierno de Ucrania acerca de la distribución de copias físicas en ese país del 'manifiesto' del responsable de la masacre de Christchurch en marzo.

El documento está plagado de mensajes de odio y se está vendiendo por cuatro dólares estadounidenses a través de una aplicación de mensajería encriptada. Ardern dijo en marzo que el escrito es aberrante, pero que hay poco control que el país pudiese aplicar fuera de sus fronteras.

La líder del Consejo de Mujeres Islámicas, Anjum Rahman, ha expresado en una entrevista para la emisora Radio NZ su deseo de que el Gobierno busque la colaboración de las autoridades de Ucrania para hallar a los responsables. Este jueves la primera ministra ha dicho que no tendrá ningún problema en contactar con Ucrania.

El censor jefe de Nueva Zelanda ha clasificado el documento de objetable, es decir, cualquiera que sea sorprendido distribuyendo el manifiesto se enfrentará a una pena de 14 años de prisión o una multa de 10.000 dólares neozelandeses (6.384 dólares americanos).

La primera ministra ha defendido el tratado internacional voluntario 'Llamado a la Acción de Cristchurch', suscrito por 17 países y varias compañías internacionales, cuya finalidad es acabar con la difusión online de contenido de violencia extremista y terrorismo. "Creo que solo porque una acción no lo soluciona todo no significa que no sea válida, el 'Llamado a la Acción de Christchurch' tendrá repercusiones", ha afirmado Ardern, según informa 'The New Zealand Herald'.

El medio por el que se está transmitiendo el 'manifiesto' contiene mensajes supremacistas blancos y su administrador dice estar difundiendo el texto lo más lejos posible.

El Departamento de Prisiones está evaluando los daños tras tener el conocimiento de que una carta del terrorista de Christchurch ha sido publicada online, después de que consiguiese sortear los filtros de la cárcel para enviarla a un contacto de extrema derecha en Rusia. La jefa de dicho Departamento, Christine Stevenson, ha pedido perdón por este incidente y ha prometido cambios en el sistema de control del correo en las prisiones.

Más tarde se ha sabido de la difusión de una segunda carta del australiano encarcelado por los atentados, que va acompañada de mensajes de otro supremacista.