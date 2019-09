O.Próximo.- Netanyahu afirma que a Israel no le quedará más opción que "derrocar a Hamás" en la Franja de Gaza

JERUSALÉN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha pedido a los ministros que dejen de "agitar" una posible operación militar en la Franja de Gaza para responder a los sucesivos lanzamientos de cohetes, aunque ve inevitable que sea necesario "derrocar a Hamás", que controla el territorio costero desde 2007.

"Habrá una operación, pero no la iniciaremos hasta no estar listos. Yo no opero con tuits", ha dicho Netanyahu, durante una entrevista a KAN Radio previa a su viaje a Rusia, donde tiene previsto reunirse con el presidente, Vladimir Putin, y hablar de la situación regional.

De esta forma, el primer ministro israelí ha descartado que pueda haber una ofensiva inminente pero, al mismo tiempo, la ha considerado inevitable en el futuro. "Aparentemente no tendremos más opción que derrocar a Hamás", ha advertido en la entrevista, según el diario 'The Jerusalem Post'.

Netanyahu mira ya a las elecciones del 17 de septiembre, repetición de las celebradas en abril. Las encuestas pronostican un escenario igualado y el primer ministro ha reconocido que los sondeos internos a los que ha tenido acceso predicen que no saldrá vencedor de los nuevos comicios.

Si repite como primer ministro, ya ha prometido que Israel se anexionará el valle del Jordán, un movimiento que ya ha recibido críticas tanto de palestinos como de jordanos y que es visto con preocupación por el lastre que representa para la solución de dos Estados.

Netanayhu ha criticado al fiscal general, Avichai Mandelblit, asegurando que es él quien ha impedido que la anexión se consumara antes de los comicios.