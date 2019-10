Partidos opositores se niegan a acudir a la reunión con Piñera para pactar una solución a la crisis política en Chile

SANTIAGO, 22 Oct. (Agencia Uno/EP) -

Algunos de los principales partidos de la oposición chilena han anunciado este martes que no acudirán al diálogo convocado por el presidente, Sebastián Piñera, para avanzar hacia un "acuerdo social" que permita poner fin a las protestas que comenzaron la semana pasada por la subida del precio del billete de metro.

Piñera convocó a última hora del lunes a los partidos opositores para una reunión en La Moneda, prevista en las próximas horas, con el propósito de pactar una solución a la crisis política que se ha desatado en apenas unos días.

Sin embargo, algunos partidos ya se han descartado. "Nosotros creemos que el diálogo es indispensable y urgente, pero debe ser un diálogo abierto y nosotros creemos que el llamado del Presidente no cumple esas condiciones", ha dicho el jefe del grupo parlamentario del Partido Socialista (PS) Manuel Monsalve.

Monsalve ha explicado que, por un lado, el PS "rechaza la presencia militar" en las calles fruto del estado de emergencia declarado por Piñera para contener las protestas y, por otro, ha esgrimido que "Chile no es solo los partidos de la posición, Chile también es el mundo social y no puede ser excluido de un pacto".

También será baja el Partido Comunista, que ha sido invitado 'in extremis' esta misma mañana. Su líder, Guillermo Teillier, ha dicho en una entrevista con Radio Bío Bío que no es "conveniente" acudir a la cita en La Moneda porque "no se escucha a movimientos sociales".

"La primera obligación que tiene el presidente hoy es escuchar a la ciudadanía. Escuchar a quienes están movilizados, a las organizaciones sociales, y no resolver esta situación como lo hacen siempre", ha coincidido la jefa de Convergencia Social, Gael Yeomans, que también ha avanzado que no irán al Palacio de Gobierno.

Se trata de bajas importantes ya que el PS y el PC son dos de los principales partidos que integran la Nueva Mayoría, la primera fuerza opositora del Parlamento. "Es lamentable porque hoy nuestro país nos requiere a todos", ha reaccionado la portavoz gubernamental, Cecilia Pérez, confiando en que "lo reflexionen".

Las protestas estallaron la semana pasada por la decisión del Gobierno de subir el precio del billete de metro por cuarta vez en los últimos meses. Las manifestaciones se han radicalizado durante el fin de semana con daños en el transporte público y saqueos. Al menos 15 personas han muerto.

En este contexto, Piñera declaró el pasado viernes el estado de emergencia e impuso el toque de queda en Santiago y otras ciudades. De momento, ha dado marcha atrás en la polémica medida congelando el precio del billete de metro.