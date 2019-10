3 de octubre de 2019

El presidente de Honduras dice que del juicio contra su hermano "se van a desprender una serie de historias novelescas"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha afirmado este jueves que en el marco del juicio por supuesto narcotráfico en Estados Unidos contra su hermano "se van a desprender una serie de historias novelescas", al tiempo que ha asegurado que "nunca ha intervenido" para proteger a nadie.

El juicio contra Juan Antonio 'Tony' Hernández, detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, comenzó el miércoles. El presidente de Honduras, que no ha sido acusado de cometer delito alguno, ha negado cualquier relación con el narcotráfico.

"En los próximos días, tal como sucedió ayer en un juzgado de Nueva York, se van a desprender una serie de historias novelescas provenientes de narcotraficantes, que ven en este juicio contra Juan Antonio Hernández la oportunidad ideal de atacar a la persona responsable de que hayan sido extraditados y estén encarcelados en prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos", ha sostenido.

Así, ha manifestado en un mensaje a la nación que "el juicio se convertirá sin duda en una tribuna para que estos criminales busquen vengarse y, como se dice popularmente, sacarse un clavo contra la persona y el equipo de personas a quienes nos responsabilizan de que sus imperios del crimen y la violencia se hayan terminado".

Hernández ha sostenido así que estas personas buscarán vengarse de aquellos que "les hicieron pasar de ser amos y señores de enormes regiones del país a verse reducidos a vivir confinados en un espacio no mayor de dos por dos metros".

"Estos días estarán llenos de alegaciones absurdas basadas en mentiras, en odio, en fantasía, dirigidas no a respaldar hechos, sino a ganar titulares en los medios de comunicación", ha manifestado el mandatario.

"Nadie debe sorprenderse de las barbaridades que digan estos delincuentes, que fueron capaces de atropellar la libertad y la vida de miles de personas durante tantos años", ha agregado durante su discurso.

En este sentido, se ha preguntado "cómo no van a ser capaces de decir lo que sea con tal de vengarse, de beneficiarse de una reducción en sus penas y además lograr otros privilegios tales como darle acceso a parte de los recursos que obtuvieron bañando de sangre al pueblo hondureño".

"MOTIVACIONES SUCIAS"

"¿Qué valor va a tener ante un tribunal declaraciones de este tipo de personas, con motivaciones sucias, más que desquitarse de quien es el responsable de su actual estado de privación de libertades y bienes?", ha cuestionado.

Hernández ha recordado que su Gobierno "ha logrado extraditar (a Estados Unidos) a 24 narcotraficantes, y otros que se vieron obligados a entregarse". "Como consecuencia de nuestro política, lo que recibí fueron amenazas de muerte y hasta varios atentados fallidos", ha denunciado.

De esta forma, ha incidido en que estos planes no fueron únicamente "descubiertos y expuestos" por las autoridades hondureñas, "sino también por agencias de investigación de Estados Unidos como el FBI y la Embajada estadounidense, entre otras autoridades".

Por ello, ha hecho hincapié en que estas personas usarán "tácticas" para "ganar en la disputa mediática lo que no podrán ganar en un juicio justo". "Confiamos en la imparcialidad y la seriedad de la Justicia norteamericana y que se podrá separar la fantasía de la verdad", ha añadido.

Hernández ha dicho además que "algunas declaraciones de estos narcotraficantes colindan con lo absurdo, con lo ridículo" y ha apuntado que "sólo falta que en algún momento vieron resucitar a Pablo Escobar y que vino a contribuir a la campaña".

NO HA INTERVENIDO

"Tan importante como el hecho de marcar la diferencia entre los argumentos y las pruebas es la de dejar clara mi posición personal de que nadie está por encima de la ley y que nunca he intervenido para proteger a nadie, ni amigos, ni correligionarios, ni familiares", ha dicho.

"Absolutamente a nadie. En eso he sido invariable", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado que fue "él mismo" el que pidió a su hermano "que se pusiera a disposición de las autoridades de Estados Unidos (...) para aclarar su situación" cuando surgieron las acusaciones.

Hernández ha señalado que "de eso es testigo el embajador de Estados Unidos en Honduras" y ha puntualizado que así se lo trasladó al enviado diplomático de Washington. "No pedí ninguna garantía ni consideración, más que lo justo", ha argüido.

"Nuestra postura ha sido clara, es clara y seguirá siendo clara de luchar contra la corrupción y la delincuencia, sin distinción", ha puntualizado, al tiempo que ha subrayado su "compromiso de continuar luchando contra el crimen organizado, narcotráfico, maras, pandillas, sin importar las consecuencias".

"No podemos dar marcha atrás, y no lo haremos. Hemos recorrido un camino que nos ha permitido, poco a poco, ir recuperando la paz y la tranquilidad en el país, y no vamos a renunciar a seguir trabajando para convertir a Honduras en un territorio hostil para los narcotraficantes, maras y pandillas", ha remachado.