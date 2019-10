4 de octubre de 2019

R.Unido.- El príncipe Enrique demanda a varios diarios por presunto 'hachkeo' de su teléfono

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El príncipe Enrique, duque de Sussex, ha iniciado acciones legales contra los propietarios de los diarios británicos 'The Sun', 'Daily Mirror' y el desaparecido 'News of the World' por presunto 'hackeo' de su teléfono.

El Palacio de Buckingham ha confirmado que se han presentado documentos para una demanda por la supuesta interceptación de mensajes de voz, tal y como ha recogido la cadena de televisión británica BBC.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la demanda, que podría retrotraerse a un escándalo de interceptaciones telefónicas en la primera década del siglo XII.

El caso se saldó con una condena de cárcel contra un editor de 'News of the World' y un investigador privado por interceptar mensajes de voz dejados a asesores reales. Los príncipes Enrique y Guillermo, así como Kate Middleton, fueron nombrados entre las víctimas.

Una portavoz de News Group Newspapers (NGN) --que publican 'The Sun' y 'News of the World'-- ha confirmado que "se ha presentado una demanda" contra ellos en nombre del duque de Sussex.

El anuncio ha llegado apenas unos días después de que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, iniciara acciones legales contra el diario 'Mail on Sunday' después de que este medio publicara una carta manuscrita que envió a su padre, con el que no tiene relación.

En un comunicado, el príncipe Enrique resaltó que su esposa y él se habían visto obligados a dar este paso debido a que "hay un coste humano a esta incansable propaganda, específicamente cuando se sabe que es falsa y maliciosa".

"Como pareja, creemos en la libertad de prensa y en un periodismo objetivo y honrado. Lo consideramos un pilar de la democracia y, ante la actual situación en el mundo, a todos los niveles, nunca hemos necesitado más unos medios responsables", señaló.

Por ello, recalcó que la publicación "ilegal" de la carta tuvo lugar además de una forma "intencionalmente destructiva" para "manipular" a los lectores.

"Os engañaron a propósito omitiendo de forma estratégica párrafos selectos, frases específicas e incluso algunas palabras para enmascarar las mentiras que han perpetuado desde hace más de un año", detalló.

El duque de Sussex dijo además que "su mayor temor es que la historia se repita", en referencia a la muerte de su madre, la princesa Diana de Gales.

"He visto lo que pasa cuando alguien a quien quiero es mercantilizado hasta un punto en el que no es tratado ni visto como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo cómo mi esposa cae víctima de estas mismas fuerzas poderosas", remachó.