Rusia.- Putin propuso a la OTAN una moratoria sobre el despliegue de misiles en Europa, según 'Kommersant'

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha propuesto a la OTAN una moratoria sobre el despliegue de misiles en Europa que afecte a ambas partes, pero los aliados no mostraron "interés alguno", según ha revelado este miércoles el diario ruso 'Kommersant', que cita fuentes diplomáticas.

De acuerdo con 'Kommersant', citado por la agencia de noticias Sputnik, Putin trasladó la propuesta en una nota enviada el pasado 19 de septiembre al secretario general de la OTAN, y a la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini.

"Rusia ya anunció su intención de no emplazar misiles de corto y medio alcance en Europa y otras regiones mientras no lo hagan los estadounidenses. Llamamos a Estados Unidos y a sus aliados a asumir un compromiso similar, pero no observamos interés alguno", dijo Putin.

El jefe del Kremlin habló expresamente de "una moratoria en la OTAN al despliegue de misiles de corto y medio alcance, como la anunciada por Rusia", que contará con un mecanismo de verificación.

Esta oferta llega después de la ruptura del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos y Rusia por la retirada unilateral de la potencia norteamericana.