Siria.- Erdogan dice que Turquía "no tiene más remedio" que actuar sola para crear una 'zona segura' en Siria

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este martes que Turquía "no tiene más remedio" que actuar sola para instaurar una 'zona segura' al noroeste de Siria debido a los pocos avances alcanzados con Estados Unidos en este sentido.

"No hemos logrado ninguno de los resultados que deseábamos en el este del Éufrates. Turquía no puede perder ni un solo día en este tema. No hay otra opción que actuar por nuestra cuenta", ha lamentado el mandatario turco durante la sesión de apertura de la tercera sesión legislativa del Parlamento, según recoge la agencia de noticias oficial Anatolia.

Turquía y Estados Unidos acordaron en agosto establecer una zona segura en el norte de Siria y desarrollar un corredor de 480 kilómetros a 30 de profundidad para facilitar el movimiento de los sirios desplazados al país que desean regresar a sus hogares.

"Planificamos asentar a dos millones de personas en las zonas seguras que estableceremos. Hemos calculado los costes y vamos a dedicar esfuerzos a mejorar. Vamos a empezar a dar pasos tan pronto como la región esté salvada del terrorismo", ha afirmado Erdogan.

Desde que se acordó el establecimiento de esta zona segura, Turquía, que estableció septiembre como fecha límite, ha advertido repetidamente de llevar a cabo una acción militar unilateral si los pasos de Estados Unidos no cumplen con sus expectativas. Asimismo, ha avisado de que no toleraría ningún intento de Washington de detener el proceso.

Por otra parte, la zona noreste de Siria en la que Erdogan pretende desarrollar el corredor está mayoritariamente en manos de la milicia kurdo-siria Unidades de Protección Popular (YPG), la columna vertebral de las Fuerzas Democráticas Sirias, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

Turquía considera a las YPG una filial del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda activa en Turquía y, por lo tanto, una organización terrorista.

OFENSIVA MILITAR UNILATERAL

No obstante, diplomáticos, analistas y la oposición turca no creen que Turquía estuviera dispuesta a molestar a Estados Unidos con una incursión militar mientras los aliados intentan aliviar las tensiones. De hecho, los comentarios de Erdogan de este martes han marcado la indicación más clara de una ofensiva en la región.

Además, Erdogan ha especificado que el objetivo de Turquía era organizar una "reunión internacional de donantes" para obtener fondos para poder llevar a cabo sus planes en la zona, que se extenderían desde el río Eufrates hasta la frontera con Irak.

Erdogan ha pedido reiteradamente a los aliados de Turquía que brinden apoyo financiero para llevar a cabo estos planes, algo que ya hizo en su discurso en las ONU la semana pasada. Sin embargo, Turquía no recibirá apoyo para un plan que asienta a las personas a cientos de kilómetros de sus hogares y alterará la demografía del noreste de Siria.

AMENAZA TERRORISTA

En este contexto, durante su alocución, Erdogan también ha justificado la presencia turca en Siria con la amenaza terrorista hacia las fronteras de su país y ha hecho hincapié en que 360.000 sirios han regresado a zonas del país libres de "terroristas" gracias a las operaciones antiterroristas turcas.

"La única razón de la presencia de Turquía en Siria es el miedo a la amenaza terrorista hacia nuestras fronteras, que se ha convertido en una barrera que impide el regreso de los sirios", ha indicado Erdogan, que ha insistido en que Turquía respalda la "integridad territorial, política y administrativa" del país.

"No respaldamos la guerra, los enfrentamientos, el derramamiento de sangre, la muerte o el sufrimiento en Siria", ha agregado el presidente turco.

El conflicto sirio, que comenzó en 2011, ha causado la muerte a más de medio millón de personas y ha desplazado a cinco millones más. Turquía ha acogido a 3,6 millones de ellos, convirtiéndose en el país que más refugiados sirios ha acogido del mundo.

"Sabemos que ningún país que no sea Turquía puede soportar tanta carga o puede manejarla durante tanto tiempo", ha apuntado Erdogan. "Sin embargo, no pensamos alojar a millones de refugiados en nuestros territorios para siempre", ha concluido.