18 de octubre de 2019

Siria.- Macron cuestiona a la OTAN tras la "locura" de ofensiva turca en Siria

BRUSELAS, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha considerado que la "locura" de ofensiva turca contra las milicias kurdas en el noreste de Siria "plantea preguntas sobre cómo funciona la OTAN" y ha insistido en que la operación turca perjudicará a la credibilidad de los aliados a la hora de encontrar "socios sobre el terreno" en la lucha contra el terrorismo.

"Creo que lo que ha ocurrido en los últimos días es un error serio de Occidente y la OTAN en la región", ha afeado el mandatario galo en rueda de prensa al término de la cumbre europea de dos días.

Macron, que ha criticado que se enteró "por un tuit, como el resto del mundo" de la decisión de Estados Unidos de retirar las fuerzas estadounidenses de la zona y de Ankara de lanzar su ofensiva, ha avisado de que lo ocurrido "debilitará a largo plazo" la credibilidad de los aliados para "encontrar socios sobre el terreno que están dispuestos a luchar" de su lado contra el terrorismo. "Pensando que serán protegidos a largo plazo", ha avisado.

El presidente galo ha insistido en la necesidad de "entender a donde quiere llegar Turquía" y garantizar la "solidaridad" entre aliados, reclamando que Ankara vuelva a "posiciones más razonables" para cumplir sus objetivos de seguridad interna.

Macron, pero también la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro británico, Boris Johnson, se reunirán con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en las próximas semanas, posiblemente en Londres.

"El alto el fuego no es lo que esperábamos. No es un alto el fuego de hecho. Es una petición de capitulación a los kurdos", ha avisado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que ha exigido a los Veintiocho ser "muy consistente" y exigir el "fin permanente de sus acciones militares inmediatamente".

La canciller alemana, Angela Merkel, ha reconocido que falta por ver si el alto el fuego acordado este jueves entre Estados Unidos y Turquía en el noreste de Siria "puede llevar a la resolución del conflicto".

Pero ha defendido conceder "más" ayuda a Turquía tras elogiar "el trabajo excelente" que está haciendo al acoger a 3,6 millones de refugiados, una posición que, ha asegurado, no tiene "nada que ver" con la amenaza de Erdogan de "abrir la puerta" de Europa a los refugiados.

"No, creo que no tiene nada que ver", ha zanjado, al tiempo que ha dejado claro que las perforaciones de hidrocarburos de Turquía en aguas de la zona económica exclusiva de Chipre "no son aceptables".

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE condenaron este jueves la ofensiva militar "unilateral" turca contra las milicias kurdas en el noreste de Siria y se limitaron a tomar "nota" del alto el fuego acordado, al tiempo que defendieron la decisión de los europeos de "paralizar las licencias de exportación de armas a Turquía"en respuesta a la ofensiva turca.

ERROR HISTÓRICO SOBRE LA AMPLIACIÓN

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se ha mostrado "muy decepcionado" por la falta de consenso entre los países para iniciar ya las negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte y Albania, que Francia rechazaba de plano, si bien otros países como España, Dinamarca y Países Bajos, eran reacios a dar el paso ya con Tirana. "Es un histórico de peso", ha reconocido.

"Macedonia del Norte y Albania no tienen la culpa", ha agregado Tusk, cargando también la culpa en "unos pocos estados miembro" tras defender que "ambos" han hecho lo que se les ha pedido. "Es un error"; ha remachado.

El presidente galo se ha reafirmado en su rechazo a avanzar con Macedonia del Norte y Albania, insistiendo en que "antes de abrir a nuevos estados miembro" la puerta el bloque.

Debe acometer una reforma del proceso, algo que exige París desde hace años "Debe ser claramente reversible. Si no, no es creíble", ha avisado.

Merkel ha dicho que apoya la propuesta francesa de reformar el proceso de ampliación, pero ha considerado que en la cumbre se tenía que haber enviado una señal con ambos países balcánicos, dando luz verde al inicio de negociaciones de adhesión.