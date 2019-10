10 de octubre de 2019

Siria.- Mogherini reclama el cese de la acción militar turca en Siria pero descarta vincularlo a las ayudas a refugiados

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, ha pedido el cese de la acción militar turca en el norte de Siria pero ha dejado claro que sería un error vincular esta exigencia a las ayudas europeas para los refugiados sirios en este país: "Cometeríamos un error si ahora cuestionáramos las ayudas a las agencias internacionales que ayuda a los desplazados y lo vinculáramos a los movimientos militares".

Así lo ha dicho este jueves en rueda de prensa, tras la reunión del IV Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), junto al ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España en funciones, Josep Borrell; el secretario general de la UpM, Nasser Kamel, y el ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, Ayman Safadi.

La también vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) ha defendido que las ayudas van destinadas a los refugiados sirios a través de estas agencias y de ONG: "La UE no financia a las autoridades turcas, sino a las agencias internacionales para ayudar a los refugiados sirios". Así, ha pedido no convertir doblemente en víctimas a los refugiados sirios, primero por la guerra y después por falta de financiación.

CONSECUENCIAS "PELIGROSÍSIMAS"

Mogherini ha explicado que el foro sirve para facilitar los contactos y allanar el camino para abordar las crisis actuales, especialmente el conflicto árabe-israelí, la situación en Libia y los últimos acontecimientos en Siria: "Esperamos que la situación pueda mejorar".

Sobre el ataque turco en territorio sirio, ha destacado que la UE ha reaccionado de manera firme y rápida, porque este mismo miércoles de las consecuencias humanitarias dramáticas de cualquier acción militar. Esta, además, supone una desestabilización adicional en la zona que podría socavar los avances que se han hecho contra Daesh.

"Nuestra postura sobre la intervención militar está clara, hemos pedido que se detenga porque las consecuencias pueden ser peligrosísimas", ha insistido.

ZONA DE SEGURIDAD

Remitiéndose a las palabras del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, sobre Siria, Mogherini ha insistido en que el apoyo de la UE a Turquía es el mismo que da otros países que reciben refugiados: "Va a seguir este apoyo y vamos a seguir respetando los acuerdos que firmamos".

Eso sí, Juncker también dijo que "si las autoridades turcas esperan a que la UE financie cualquier especie de zona de seguridad en el norte de Siria, sus expectativas van a quedar insatisfechas", ha remarcado.

De hecho, ha subrayado que la UE no financia actividades que no respeten plenamente los derechos de poblaciones locales y que no respalda la creación de zonas de seguridad "cuando (éstas) pueden ser objetivo y objeto de cambios de equilibrios demográficos a base de una intervención militar sin base jurídica". "Tengo dudas personalmente de que vaya a ser una zona segura", ha añadido Mogherini.

MINISTRO JORDANO

Por su parte, el ministro jordano ha comenzado su intervención en la rueda de prensa felicitando a Josep Borrell por su futuro nombramiento como jefe de la alta diplomacia Europea, lo ha hecho en nombre del Rey de Jordania y también le ha felicitado "por el 12 de octubre, fiesta de España".

Ha coincidido con Mogherini en que para Siria "no hay solución militar y lo único que puede solventarlo es la solución política", tras lo que ha subrayado que Jordania rechaza cualquier injerencia en la integridad territorial siria.