16 de octubre de 2019

Siria.- Trump advirtió por carta a Erdogan contra una ofensiva en Siria y le pidió un acuerdo con las fuerzas kurdas

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, contra la opción de lanza una ofensiva contra las fuerzas kurdas en Siria y le pidió que alcanzara un acuerdo con las autoridades kurdas.

"Trabajemos por un buen acuerdo. No quiere ser responsable de masacrar a miles de personas y yo no quiero ser responsable de destruir la economía turca, y lo haré", dijo en su carta, recogida este miércoles por los medios estadounidenses.

En la misiva, Trump afirmó que "ha trabajado duro para solucionar algunos" de los problemas de Turquía y pidió a Erdogan qe "no decepcione al mundo". "Puede lograr un gran acuerdo", agregó.

"El general Mazlum (Kobani, líder de las Fuerzas Democráticas Sirias), está dispuesto a negociar con usted y a hacer concesiones que nunca hubiera hecho en el pasado. Adjunto de forma confidencial una copia de la carta que me ha enviado y acabo de recibir", detalló.

"La historia le mirará de forma favorable si hace esto de forma correcta y humana. Le mirará para siempre como el demonio si no pasan cosas buenas. No sea un tipo duro. No sea un estúpido", remachó.

La carta ha sido publicada horas después de que el propio Trump asegurara a los medios que no dio 'luz verde' a Erdogan para su ofensiva y añadiera que podría hacer pública la carta que le envió antes del inicio de la misma.

Ankara inició la 'Operación Manantial de Paz' días después de que Trump diera un giro de 180 grados a la alianza de Washington con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), hasta entonces un aliado clave en la lucha contra Estado Islámico, y retirara sus tropas de la zona.

Desde entonces, la mayoría de los países de la comunidad internacional han cargado contra Ankara y han advertido de que la operación podría tener un impacto negativo contra la lucha contra el grupo yihadista.

El Ejército sirio empezó lunes a desplegarse en varios puntos clave del noreste de Siria tras el acuerdo alcanzado con líderes kurdos sirios para contrarrestar la ofensiva. Los kurdos han tildado de "puñalada por la espalda" la decisión de Trump.