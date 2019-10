7 de octubre de 2019

UE.- Borrell recibirá luz verde este martes de la Eurocámara para convertirse en el jefe de la diplomacia europea

BRUSELAS, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, recibirá este martes salvo sorpresa mayor el visto bueno de la Eurocámara para convertirse en el próximo Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE a partir del 1 de noviembre, después de que este lunes se haya sometido durante tres horas a las preguntas de los eurodiputados en la Comisión de Asuntos Exteriores para evaluar su idoneidad para el cargo.

Los coordinadores de los grupos de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara se reúnen este martes a las 10.00 horas para decidir si Borrell pasa el examen o no, algo que varias fuentes parlamentarias y diplomáticas no ponen en duda de que ocurrirá, teniendo en cuenta que sólo se necesita el apoyo de dos tercios de los miembros de la Comisión.

Si no lograra una mayoría de dos tercios, los coordinadores pueden pedir más aclaraciones por escrito, como le ha ocurrido a los candidatos a comisario francesa, sueca y polaco y si tampoco fueran satisfactorias, un segundo examen en la Eurocámara, como piden en el caso polaco, algo que compete decidir en última instancia a los líderes de los grupos políticos.

En el examen, Borrell se ha enfrentado a preguntas sobre el caso 'Abengoa' y no ha querido responder sobre el desafío independentista catalán porque no le competerá pronunciarse sobre asuntos "internos" de los Estados miembro. También ha sido tenido que responder a cuestiones de política internacional como la falta de democracia en Venezuela y Cuba o las relaciones con Estados Unidos, Rusia y China. Tras la comparecencia, Borrell ha mostrado cautela ante la prensa y ha reconocido que "en dos minutos es muy difícil dar una respuesta correcta".

"Espero haber sabido responderlas con diligencia", ha apuntado a través de su perfil en Twitter, desde donde ha agradecido a "todos" los eurodiputados sus preguntas.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Monserrat, ha considerado "decepcionante" que Borrell no haya defendido "la unidad de España" y "el Estado de Derecho en España" frente al desafío secesionista catalán en la Eurocámara durante su examen y su falta de firmeza en la defensa de la democracia y las libertades en Venezuela y Cuba y ha evitado avanzar si el PP le apoyará o no y si pedirá al resto de delegaciones populares que no le respalden.

"No anticipemos. Estamos evaluando. Vamos a hablar esta tarde con las diferentes delegaciones y vamos a examinarlo", ha zanjado, prometiendo una evaluación "objetiva" en todo caso.

El coordinador del Partido Popular Europeo (PPE), el eurodiputado alemán Michael Gahler ha defendido sin embargo que "Borrell ha apoyado muchas posiciones del grupo del PPE" aunque "tendrá que trabajar duro para tener éxito allí donde sus predecesores han fracasado".

El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, el también eurodiputado alemán David McAllister, no ha querido prejuzgar la decisión de los coordinadores pero ha defendido que Borrell lo ha hecho "muy bien" tras enfrentarse a "un amplio abanico" de preguntas, insistiendo en que el examen "ha sido justo".

"Josep Borrell es el mejor hombre para liderar la política exterior de la Unión en los próximos años. Es un hombre con visión y las capacidades diplomáticas y políticas exigidas para moldear la política exterior de la Unión en momento turbulentos", ha defendido por su parte la vicepresidenta del grupo responsable de Asuntos Exteriores, la eurodiputada holandesa Kati Piri.

El coordinador del grupo, el eurodiputado croata Tonino Picula ha asegurado que Borrell ha sido "convincente", mostrando "competencia, experiencia y la pasión necesaria para contribuir a hacer a la UE en un actor geopolítico más fuerte".

El eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá ha defendido que "Borrell es una figura solvente", "tiene experiencia" y ha destacado que les "genera garantía" su posicionamiento "absolutamente claro" sobre el desafío independentista catalán siendo ministro, augurando que no tendrá "excesivas dificultades para pasar el hearing" de la Eurocámara.

"Es un español, es el más capacitado de todas las figuras que había podido proponer Pedro Sánchez", ha asegurado, si bien le ha afeado la "dualidad de compaginar" la candidatura con la cartera ministerial. "No es lo más ético", ha dicho.

Desde la Izquierda Unitaria Europea, los eurodiputados de IU, Manu Pineda, y Podemos, Idoia Villanueva, han dado por hecho que Borrell "saldrá" con el apoyo de "la gran coalición" entre las fuerzas mayoritarias, aunque Pineda ha dejado claro que "no" es su candidato tras criticar "discurso atlantista, militarista" y que no haya tenido, por ejemplo, "ningún "gesto en el tema del Sáhara".

"Borrell no es nuevo y sabe torear y ponerse de perfil y darse un pase de pecho y de algún modo es lo que ha hecho. Nos hubiera gustado más concreción", ha dicho Pineda. "No es nuestro candidato", ha zanjado.

El eurodiputado de IU ha dejado que "no ha satisfecho" su respuesta en contra de suspender los acuerdos comerciales con Israel hasta que "empiece a respetar los Tratados Internacionales y las resoluciones de la ONU" y también esperaban que Borrell fuera "más contundente" respecto a la venta de armas a países en conflicto, al tiempo que ha dejado claro que vigilarán para que cumpla su promesa de avanzar en decisiones por mayoría cualificada en algunas cuestiones de política exterior.

La eurodiputada de Podemos ha avisado de que la política exterior europea necesita "un giro y basarse en la defensa de los Derechos Humanos" y tener una "mirada propia independiente" y no "seguidista de la política de Estados Unidos".