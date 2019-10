Uruguay.- Martínez y Lacalle Pou protagonizan el primer debate presidencial en 25 años

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos a la Presidencia de Uruguay por el Frente Amplio, Daniel Martínez y el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, han protagonizado este martes el gran debate de cara a los comicios previstos para el próximo 27 de octubre, el primero de los últimos 25 años.

Durante el encuentro, que ha durado una hora y media aproximadamente, los dos candidatos han abordado una gran variedad de temas que versan sobre economía, seguridad, convivencia, educación, políticas sociales, salud, cultura y viviendas, entre otros.

Martínez, un ingeniero de 62 años, ha instado a los uruguayos a seguir avanzando en la "construcción de un país más prospero y productivo" y les ha pedido que no "retrocedan". Además, ha emplazado al pueblo a "consolidar logros como la reducción de la pobreza y la creación de más de 300.000 empleos".

El hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle, por su parte, ha hecho hincapié en que Uruguay padece "altos índices de desempleo" y ha manifestado que el plan de ajuste ya está vigente en el país. En este sentido, Martínez ha comparado a su oponente con el presidente argentino, Mauricio Macri. "Hacía ver las cosas fáciles y terminó siendo un desastre", ha criticado.

En relación con la seguridad, el candidato por el Frente Amplio ha reiterado el fortalecimiento de operativos policiales, así como de la profesionalización de la investigación penal.

"No vamos a ceder la seguridad a aquellos que no están preparados", ha afirmado. Por su parte, Lacalle ha expresado que la fuerza policial no se siente protegida y que "debemos cuidar a quien nos cuida".

Según ha expresado, el Frente Amplio "también incumplió promesas en materia de seguridad y ahora tenemos más homicidios rapiñas y hurtos. Martínez ha contestado anunciando que de llegar a la Presidencia su ministro del Interior será Gustavo Leal, uno de los principales asesores de Eduardo Bonomi, actual secretario de Estado en seguridad.

Para finalizar, Martínez ha hecho una especial mención a los jóvenes que votan por vez primera. "Afortunadamente, han vivido un Uruguay muy distinto al de sus padres. Tuvieron que sufrir un Uruguay diferente, con cuatro de cada 10 uruguayos en la pobreza. Donde para ir a un hospital había que llevarse las sábanas, policías tenían que comprarse balas. Niños tenían que ir a la olla popular", ha dicho.

"No quiero retroceder en los logros. Por eso, no pido que me voten a mí, sino a un proyecto político que ha tenido a la gente en el centro de los desvelos. Hechos, no palabras", ha zanjado.

Durante su minuto final, Lacalle ha asegurado que Uruguay "precisa una alternativa" y ha defendido que tiene "un programa de gobierno y de futuro". "La cosa es compleja pero el país positivo está a la vuelta de la esquina. Quiero pedir la confianza, espero podamos mirar a los ojos dentro de cinco años y haber cumplido. Nos queremos hacer cargo. Yo me quiero hacer cargo", ha apostillado.

Antes de que comenzara el debate, la consultora Equipos realizó un estudio sobre la predisposición de los uruguayos a seguirlo. La empresa ha recalcado que el encuentro tendría más influencia entre los votantes más jóvenes.

Tras el encuentro el candidato del Frente Amplio se ha trasladado a la sede central de su partido, donde ha mantenido un encuentro con sus simpatizantes. Por su parte, Lacalle Pou también se ha presentado ante sus seguidores.