26 de agosto de 2019

Venezuela.- Alberto Fernández dice que Venezuela no hay una "dictadura" sino un "Gobierno autoritario"

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El candidato argentino a la Presidencia por el Frente de Todos, Alberto Fernández, ha declarado este domingo que en Venezuela no se da el caso de una "dictadura" sino de un "Gobierno autoritario" por parte de Nicolás Maduro.

"Las dictaduras suelen tener un origen no democrático, y no es el caso de Venezuela. Pero muchas veces las democracias, por abuso de quien gobierna, se convierten en autoritarismos, que es lo que yo digo que ocurre en Venezuela", ha precisado el político en una entrevista en el programa 'La Cornisa'

Según ha relatado, Fernández recibió en 2013 a varias organizaciones humanitarias que operan en Venezuela, entre ellas Human Rights Watch, y entendió "cual era el problema". Ha alegado que, desde entonces, comenzó a "tratar de interceder para que eso pare".

El candidato 'kirchnerista' ha acusado al presidente de Argentina, Mauricio Macri, de utilizar la crisis venezolana en su campaña electoral y ha asegurado que él ya conocía la gravedad del asunto antes que Macri y se preocupaba por ella.

"Formalmente hay una Asamblea y tribunales, eso en una dictadura no hay", ha argumentado Fernández. "Pero lo peor que me podría pasar como Gobierno democrático es que me critiquen de autoritario", ha añadido.

El candidato presidencial ha dicho compartir con su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que "la solución tiene que venir de los venezolanos y tenemos que ayudarlos a resolver democráticamente su futuro".

"Lo que no sirve de nada es ir detrás de (Donald) Trump buscando el bloqueo económico, el embargo o la intervención armada", ha concluido Fernández.