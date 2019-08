10 de agosto de 2019

Venezuela.- La delegación del Gobierno de Venezuela asegura que las conversaciones en Barbados dependen de la oposición

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del estado venezolano de Miranda, Héctor Rodríguez, miembro de la delegación del Gobierno de Venezuela para las negociaciones con la oposición, ha asegurado que las conversaciones en Barbados dependen de la delegación en representación del autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó.

Las declaraciones de Rodríguez llegan dos días después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciara que había decidido suspender la participación de su delegación en las reuniones de diálogo con la oposición previstas para el 8 y 9 de agosto en Barbados.

"Barbados es un método, ¿seguirá? No lo sé, va a depender de la oposición más que de nosotros. De esa parte de la oposición que no es la única, dependerá de si ellos de verdad pueden. Es la pregunta que siempre le hago a ellos: ¿Ustedes pueden? Porque a veces lo que nos dicen en la mesa no coincide con lo que hacen. Entonces yo les pregunto: ¿Ustedes pueden u otros toman las decisiones por ustedes?", ha señalado Rodríguez en una entrevista para la agencia de noticias rusa Sputnik.

El gobernador ha recalcado que, según él, fue la oposición la que decidió abandonar las conversaciones en Barbados y no el Gobierno al negarse a llegar a un acuerdo.

"Más que levantarnos nosotros se están levantando ellos, porque son ellos los que están diciendo nosotros no queremos llegar a acuerdos con ustedes (...) Lo que el presidente ha dicho es que no entendemos los términos que estamos negociando", ha subrayado.

Rodríguez ha afirmado que "estamos dispuestos a dialogar". "Redefinamos los términos, tengamos claridad en cuál es el objetivo que buscamos para que ese diálogo le sea útil al país", ha aseverado.

El miembro de la delegación del Gobierno venezolano también ha recalcado que Maduro espera que la oposición respete los términos acordados en los encuentros anteriores.

"La decisión del Gobierno es inobjetable, dentro de los términos acordados claramente la oposición venezolana no los está respetando, o la oposición que está representada en la mesa. Aspiramos que rectifiquen, que corrijan su postura, que entiendan que el interés supremo tiene que ser el interés de la patria", ha señalado.

Además, Rodríguez ha afirmado que durante los encuentros con la oposición no se ha logrado avanzar en los mecanismos para desbloquear los recursos para la compra de medicamentos.

CRISIS POLÍTICA

La crisis política en Venezuela se agravó el pasado 10 de enero, cuando Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 fueron un fraude.

En respuesta, Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la "usurpación", crear un gobierno de transición y celebrar "elecciones libres". Ha sido reconocido por Estados Unidos, numerosos países latinoamericanos, así como varios europeos, entre ellos España.

Entretanto, más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años a causa de la crisis humanitaria que sufre Venezuela. Naciones Unidas ha advertido de que, si la tendencia continúa, a final de 2019 podrían sumar más de cinco millones.