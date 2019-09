12 de septiembre de 2019

Venezuela.- El general Carvajal alega contra su extradición que EEUU no quiere justicia, sino "información sobre Maduro"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex jefe de la Inteligencia militar de Venezuela Hugo Carvajal ha alegado este jueves ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que no debe ser extraditado a Estados Unidos porque allí no buscan "capturar a un delincuente" o impartir justicia: "Quieren información sobre (Nicolás) Maduro".

"La única forma que el general Carvajal tiene de eludir la cadena perpetua es proporcionar información del régimen de Maduro para derrocar ese régimen. Con lo cual, lo único que quieren es coger información, no coger a un delincuente", ha alegado su abogada, María Dolores de Argüelles, en la vista de extradición.

Carvajal, general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con una carrera militar de más de 30 años, está reclamado por Estados Unidos ante la presunta comisión de delitos graves de asociación ilícita y tráfico de estupefacientes y de armas en el contexto de sus relaciones con las FARC colombianas y en un plazo de en torno a 20 años.

Si bien el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, no ha permitido entrar en el fondo de las acusaciones dado que no es el objeto de una vista de extradición, Carvajal ha apuntado en respuestas a su abogada que su contacto con las FARC siempre fue por orden de Hugo Chávez en su calidad de general y responsable de Inteligencia y como parte de una "comisión" que Colombia también había autorizado.

"La responsabilidad que yo tuve con ese grupo fue ir a buscarlos en la frontera y llevarlos a Caracas y Cuba etcétera. Andábamos armados, por supuesto, con fuerzas especiales y comandos y todo el mundo veía que en ese vehículo venía un jefe de las FARC, que teníamos que llevarlo para hablar y luego regresarlo protegido a Colombia. Era mi responsabilidad que no le pasara nada", ha dicho al hacer uso de la última palabra.

"NO TENDRÁ DERECHO A LA DEFENSA"

Ha cuestionado por ello los motivos que subyacen en la orden de extradición y ha puesto el acento en que en EEUU no tendrá "derecho a la defensa de ningún tipo" porque "todos los que pudieran atestiguar" en su favor "están sancionados, con la visa retirada en Venezuela, presos o muertos, como Hugo Chávez".

En este sentido, la letrada ha incidido en que Carvajal "no es el delincuente que pretende hacer ver Estados Unidos" y la orden de extradición es "un abuso del derecho" por parte de sus autoridades, cuyo fin sería dictar orden de detención internacional para "todos los altos cargos de Venezuela" de modo que se les pueda detener en cuanto abandonen su país y una vez allí, tengan que proporcionar información para eludir la perpetua.

"Es una artimaña bastante inteligente. Te dejo sin armas de defensa y vienes aquí a lo que yo quiero, que me des información", ha señalado la abogada, tras argumentar que "el material clasificado de Venezuela no se lo van a dar porque no puede sacar ni un solo papel que pueda demostrar su inocencia" y "los testigos están presos, muertos o no tienen posibilidad de salir de allí para poder dar cualquier justificación de las actividades que se le imputan".

FISCALÍA PIDE LA EXTRADICIÓN

Para la Fiscalía, que apoya la extradición por delitos graves con plena correspondencia en el ordenamiento jurídico español, "parece que a Carvajal le esté reclamando Venezuela y no Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo donde no hay duda de la protección de los derechos fundamentales de todas las personas".

El representante del Ministerio Público ha incidido en que en una vista de extradición no se dilucida la inocencia o culpabilidad de un reclamado, sino que se trata de "un simple acto de auxilio judicial" en el que un tribunal supervisa si la entrega cumple los "parámetros legales".

En este caso, conforme ha argumentado, sería viable, pues los delitos que se le imputan tienen plena correspondencia en el ordenamiento jurídico español y no están prescritos.

El tribunal, que ha desestimado el grueso de la documentación aportada en esta sesión por la defensa al entender que no ha lugar a entrar en nada que tenga que ver con el fondo de las acusaciones, tendrá ahora que decidir si acepta o no la extradición. En caso favorable, tendrá que recibir también el visto bueno del Consejo de Ministros, que tiene la última palabra.