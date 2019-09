Venezuela.- La ONU y Venezuela firman un memorando de entendimiento para cooperar en materia de Derechos Humanos

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el Gobierno de Venezuela han firmado este lunes un memorando de entendimiento que establece un marco para las discusiones y la cooperación en materia de Derechos Humanos de cara al futuro.

El documento de cooperación, que permite la presencia continua en el país de un equipo de Derechos Humanos de la organización, proporciona una base para la continuidad del diálogo "con miras a la futura conclusión de un acuerdo que permita establecer una oficina de Derechos Humanos en Venezuela", según ha informado la ONU en un comunicado.

El memorando también apunta a mejorar la protección y promoción de los Derechos Humanos mediante una serie de pasos, entre ellos el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de protección de los Derechos Humanos y del acceso a la justicia, así como facilitar visitas de relatores especiales de la ONU durante los próximos dos años.

Tal y como refleja el documento, el detalle de dichas actividades debe establecerse en un futuro plan de trabajo, que deberá acordarse entre el Gobierno de Venezuela y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dentro de un plazo de 30 días a partir de la firma.

"Mi oficina y yo estamos comprometidos a trabajar de manera cercana con las autoridades, así como con las organizaciones de la sociedad civil, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas en el país", ha señalado Bachelet.

En el memorando, que tiene una duración de un año y ha sido firmado por Bachelet y el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, el Gobierno se ha comprometido a permitir que los representantes de Derechos Humanos de la ONU accedan a centros de detención y tengan libertad de movimiento a en el país.

Este lunes, la delegación enviada por el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, a la 74ª Asamblea General de la ONU ha pedido a Bachelet que cree "una comisión de investigación que castigue" a los responsables de las violaciones recogidas en su reciente informe sobre Venezuela.

Bachelet se ha reunido este lunes en Nueva York con la delegación que ha enviado Guaidó para que le represente en la cita anual en Naciones Unidas, a la que ha optado por no acudir personalmente. Precisamente, la ex presidenta chilena ha aclarado este mismo lunes que, para la ONU, el "presidente legítimo" de Venezuela es Nicolás Maduro, no el líder opositor.

La expresidenta de Chile ha ratificado la importancia del informe elaborado por su oficina y ha abogado por "lograr acuerdos que contribuyan a frenar el sufrimiento de los venezolanos", de acuerdo con el comunicado difundido por la delegación de Guaidó.