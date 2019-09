23 de agosto de 2019

Unos 100 jóvenes piden ante la Embajada de Brasil acabar con los incendios del Amazonas y la dimisión de Bolsonaro

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Más de un centenar de jóvenes se ha congregado este viernes a las puertas de la Embajada de Brasil en Madrid para exigir el cuidado del Amazonas, medidas para acabar con los incendios que han asolado más de 700.000 hectáreas desde el 9 de agosto y la dimisión del presidente del país suramericano, Jair Bolsonaro.

La concentración ha sido convocada y encabezada por las organizaciones Extinction Rebellion y Fridays for Future. Precisamente, desde Fridays For Future, uno de sus portavoces, Alejandro Martínez, ha explicado a Europa Press que los jóvenes "exigen al Gobierno brasileño que empiece a combatir el incendio y tome medidas para que no vuelva a suceder".

En la concentración se han escuchado gritos como "Bolsonaro, dimisión" o "Bolsonaro a prisión" y consignas como "No es fuego, es capitalismo", y han insistido en repetidas ocasiones en que "si el Amazonas fuera un banco sería rescatado".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/sociedad/449847/1/jovenes-piden-e... TELÉFONO DE CONTACTO: 91.345.44.06