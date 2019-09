25 de agosto de 2019

Bolivia.- Morales suspende una semana la campaña electoral para centrarse en los incendios

LA PAZ, 25 Ago. (Reuters/EP) -

El presidente Evo Morales ha asegurado este domingo que Bolivia está abierta a recibir la ayuda internacional para combatir los incendios forestales que continúan en el este del país tras anunciar la suspensión temporal de la campaña electoral para su reelección, a menos de dos meses de los comicios generales.

El sábado por la noche, las autoridades de la región amenazada por el fuego pidieron al Gobierno que aceptara la ayuda ofrecida por los países vecinos, una opción que Morales había desestimado a inicios de semana.

"Por medios de comunicación me informé que Argentina quiere cooperar, totalmente abierto. Nadie está prohibiendo la cooperación voluntaria, espontánea, aunque no me comunique con el presidente (Mauricio) Macri", ha aseverado Morales.

"También acabo de informarme que el presidente de Perú (Martín Vizcarra) está dispuesto a cooperar. He dado tarea al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Exteriores en qué medida nos pueden cooperar para apagar estos incendios que siguen apareciendo en la (zona de) Chiquitanía".

Por el momento Bolivia lucha contra el fuego con el apoyo más de 2.000 personas y de pequeñas aeronaves, además contrató el avión cisterna 'Supertanker' que comenzó a operar el sábado.

"La incursión del 'Supertanker' yo creo ha sido exitosísima. Ha sido una intervención quirúrgica, hemos visto que el avión ha logrado descargar con una proeza admirable el agua entre una meseta", escribió el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana en su cuenta de Twitter.

En una conferencia de prensa desde el trópico de Cochabamba, Morales también anunció que el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) suspenderá sus actividades de proselitismo electoral.

"Vamos a suspender por lo menos por una semana la campaña electoral y todos dedicarnos para cuidar toda la Chiquitanía, la Amazonía boliviana", ha señalado.

Al menos un millón de hectáreas de bosque y pastizales están afectadas por los incendios en las tierras bajas del oriente boliviano, hasta la anterior cifra de 744.711 hectáreas del jueves.

Los rivales políticos del líder izquierdista han cuestionado la lenta reacción del Gobierno, además de la aprobación de normativas que favorecen los asentamientos en zonas boscosas, la deforestación y los "chaqueos", quema de terrenos para la preparación de la siembra y cultivos.

Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha manifestado en un comunicado "su voluntad y disposición de considerar una línea de emergencia para contar con una línea de financiación rápida para favor de Bolivia, Brasil y Paraguay para contribuir a la protección de la población y de la biodiversidad, así como a la recuperación de las zonas afectadas".

"Deseo expresar nuestra solidaridad con los pueblos de Bolivia, Brasil y Paraguay ante los damnificados y serios daños a la biodiversidad por los animales, bosques, cultivos y pastizales afectados por los incendios", ha hecho saber en la misma nota el presidente ejecutivo del CAF, Luis Carranza.

Seis estados de la región amazónica de Brasil solicitaron el sábado ayuda militar para combatir incendios que están consumiendo la selva tropical y han motivado el clamor internacional debido al rol central que tiene la Amazonía en la lucha contra el calentamiento global.