14 de septiembre de 2019

Cuba.- La escasez de combustible comienza a dejarse sentir en Cuba

LA HABANA, 14 Sep. (Reuters/EP) -

Los cubanos se aglomeraron durante horas el viernes para tomar el transporte público en La Habana, mientras las gasolineras permanecían congestionadas, en una señal de que la escasez de diésel se podría estar comenzando a sentir tras las sanciones de Estados Unidos a la isla caribeña.

Desde que llegó a la Casa Blanca Donald Trump, Estados Unidos ha anunciado una serie de sanciones a más de 100 empresas cubanas, impuso restricciones a los viajes de sus ciudadanos a la isla y decidió la entrada en vigor de una ley de 1996 que permite a los cubano-estadounidense demandar a compañías extranjeras que usan propiedades nacionalizadas tras la revolución de 1959.

Washington culpa a Cuba por el apoyo que brinda a Venezuela y justifica sus nuevas restricciones argumentando que La Habana es el principal sostén político de Nicolás Maduro.

Inspectores del transporte público han asegurado este viernes que trabajadores con automóviles estatales se han detenido para trasladar a otros cubanos, después de que el presidente, Miguel Díaz-Canel, llamara a tener solidaridad en tiempos de crisis hasta que se estabilice la situación en la isla.

Díaz-Canel, que dijo que habrá menos diésel disponible este mes, advirtió en la televisión local que se avecinan tiempos duros porque Washington está intentando impedir la llegada del combustible a la isla con sanciones a buques y compañías que participan en el traslado desde Venezuela a La Habana, con el objetivo de asfixiar a la frágil economía local.

"La situación del transporte se está poniendo fea, incluso aunque el Estado sostiene que es temporal", ha indicado Alexei Pérez, de 55 años, quien desempolvó una vieja bicicleta que no había usado desde la depresión económica de Cuba tras el colapso de la Unión Soviética. "Tengo que tenerla lista", ha señalado.

Las nuevas sanciones estadounidenses impuestas en enero a la petrolera estatal venezolana PDVSA han dificultado también los envíos a Cuba. Transalba, la empresa conjunta entre Cuba y Venezuela para arrendar y operar embarcaciones que cubren la ruta, ha tenido problemas para encontrar buques dispuestos a trabajar con dos naciones sancionadas, según fuentes involucradas en el comercio.

"Esperé alrededor de tres horas para tomar un ómnibus y regresar a la casa", dijo Eloisa Álvarez, de 72 años, junto a decenas de personas en una parada de autobús.

Según informa el diario estatal 'Granma', Díaz-Canel inició el viernes una visita a las provincias de La Habana y Mayabeque con el fin de evaluar la implementación de las medidas adoptadas para atajar la actual situación energética en la isla.

"Hay que trabajar distinto, porque los tiempos son distintos y lo que no cambia son los principios, la creatividad y la solidaridad con que nos entreguemos a encontrar soluciones", ha sostenido el mandatario. "Lo que no cambia es la voluntad de resistir creando. Lo que no cambia es el espíritu de los cubanos", ha añadido.

EL PRESIDENTE ASEGURA QUE EL DESABASTECIMIENTO ES COYUNTURAL

Díaz-Canel ha insistido en que "esta es una situación coyuntural de desabastecimiento de combustible, no de otras cosas, y se debe, en primer lugar, a la agresividad del Gobierno de Estados Unidos y su ensañamiento con Cuba".

En opinión del presidente cubano, la intención de Washington "es mostrarnos como un gobierno incapaz, ineficiente y con eso buscar un estallido social".