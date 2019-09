24 de septiembre de 2019

México.- Fromow-Guerra (Nobel de la Paz en 2017): "No podemos coexistir con las armas nucleares"

Fromow-Guerra (Nobel de la Paz en 2017): "No podemos coexistir con las armas nuc

Fromow-Guerra (Nobel de la Paz en 2017): "No podemos coexistir con las armas nuc FORO GLOBAL YOUTH LEADERSHIP

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El doctor mexicano Jans Fromow-Guerra, integrante de la iniciativa por el desarme nuclear que obtuvo en 2017 el Premio Nobel de la Paz, ha afirmado que "no pueden coexistir las armas nucleares y nosotros, el futuro de nuestra especie".

Fromow-Guerra, que ha intervenido en Santander en la segunda jornada del foro Global Youth Leadership Forum (GYLF), ha opinado que "las normas importan" a la hora de avanzar en la desnuclearización, y ha confiado en que aumente la cifra de ratificaciones nacionales (van 26 sobre 70 firmantes) del Tratado aprobado en Naciones Unidas en 2017 para la supresión de las armas atómicas.

Ha recordado que, junto con el cambio climático, el arsenal nuclear es la otra gran amenaza que pende sobre la supervivencia de la humanidad, y ha recalcado que en una guerra atómica que emplease solo un 0,5% del arsenal existente morirían de modo inmediato 75 millones de personas y se producirían alteraciones globales que ocasionarían la muerte de hasta 2.000 millones de personas los siguientes diez años, principalmente de hambre y por los efectos de las explosiones sobre la agricultura y el clima.

El activista del colectivo distinguido con el Nobel ha explicado que su campaña se centra en una estrategia de tres pasos: "estigmatizar, prohibir, eliminar".

Tras señalar que los nueve países con armas nucleares no solo no las suprimen, sino que gastan más de 105.000 millones de dólares al año en modernización de arsenales y desarrollo de nuevas armas, ha destacado el peligro de la situación actual: "Por primera vez en treinta años, no hay negociaciones" en marcha para reducir o eliminar tipos de armas nucleares, ha lamentado, según han informado fuentes del foro en nota de prensa.

"INTERNET NO NOS ESTÁ HACIENDO MÁS INTELIGENTES"

En la segunda jornada del foro ha intervenido también Luis Arroyo, ex jefe de gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno, quien ha denunciado que "Internet no nos está haciendo globalmente más inteligentes" y "ha favorecido la extensión de las tan populares fake news".

Otra de las tendencias, resultado del uso de internet, es el "sofactivismo" o activismo de sofá, por el que la gente deja de moverse o actuar, ya que lo hace a través de la red. Para Arroyo, la red está permitiéndonos ver el denominado "tribalismo", algo habitual sobre todo en política y es que "la gente no está en política para entender al adversario sino para ganar o si puede, machacarlo".

Por su parte, el ex vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones y ex ministro de Finanzas y de Educación y Juventud de la República Checa, Iván Pilip, ha subrayado en su intervención la necesidad de dar soluciones globales a problemas globales que son "muy complejos".

En este sentido, ha alertado sobre las dos corrientes que han surgido para dar soluciones "simples": por un lado, populismos como los de Donald Trump o Boris Johnson; por otro, el reforzamiento de la influencia de países centralizados y con poco énfasis en derechos humanos y participación, como Rusia o China.

Ese simplismo ha sido en parte exitoso debido a "la polarización por las redes sociales", que dificulta hallar soluciones de término medio y divide a las comunidades en mitades muy alejadas, ha señalado Pilip, quien ha indicado que las soluciones democráticas son lentas y complejas, porque se trata de hallar "consenso" y lleva tiempo.

Para él, es necesario abordar las soluciones en el plano global, porque las soluciones nacionales ya no son efectivas. Además, ha advertido que "la derecha no debe dejar temas como la desigualdad o el cambio climático como temas de la izquierda", porque los desafíos globales desbordan esa diferencia, y todos deben ocuparse de ellos.