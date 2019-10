Papa Francisco.- El Papa insta a no anteponer la "ideología" a la fe

ROMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha instado a los cristianos a no anteponer la "ideología" a la fe al tiempo que ha defendido una Iglesia que "se acerca a todas las realidades", sin ascos, frente a una Iglesia de "ideólogos que están de cuclillas en sus propias ideologías".

"Las dos figuras de la Iglesia de hoy: la Iglesia de aquellos ideólogos que están de cuclillas en sus propias ideologías, allí, y la Iglesia que muestra al Señor que se acerca a todas las realidades, que no tiene repugnancia: las cosas no le dan asco al Señor, nuestros pecados no le dan asco, Él se acerca como se acercaba a acariciar a los leprosos, a los enfermos. Porque Él ha venido para sanar, Él ha venido para salvar, no para condenar", ha dicho el pontífice.

Francisco ha hecho estas reflexiones durante la misa que ha celebrado esta mañana en Santa Marta, en la que ha reflexionado sobre la primera lectura litúrgica del día, tomada del libro del Profeta Jonás, en el que se describe la relación conflictiva entre Dios y el mismo Jonás.

Así el Papa ha comparado la actitud de Jonás, que es "testarudo con sus convicciones de fe" frente al Señor que es "testarudo en su misericordia". "Jonás es el modelo de esos cristianos 'con la condición de que, cristianos con condiciones. Soy cristiano, pero a condición de que las cosas se hagan así - No, no, estos cambios no son cristianos. Esto es herejía. Esto no va de cristianos que condicionan a Dios, que condicionan la fe y la acción de Dios", ha señalado.

Así ha determinado que estas actitudes hacen que los cristianos "se encierren en sus propias ideas y terminen en la ideología: es el mal camino de la fe a la ideología".

"Y hoy hay tantos así --ha continuado-- y estos cristianos tienen miedo: de crecer, de los desafíos de la vida, de los desafíos del Señor, de los desafíos de la historia, están apegados a sus convicciones, en sus primeras convicciones, en sus propias ideologías", ha manifestado. Por ello el Papa ha criticado a estos cristianos que "prefieren la ideología a la fe" y se alejan de la comunidad porque "tienen miedo de ponerse en manos de Dios y prefieren juzgarlo todo, pero desde la pequeñez de su propio corazón".