23 de septiembre de 2019

Papa Francisco.- El Papa insta a los periodistas del Vaticano a no hacer "publicidad": "La Iglesia no crece por proselitismo"

ROMA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha recibido este lunes 23 de septiembre a los trabajadores del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano a los que ha instado a no hacer "publicidad": "La Iglesia no crece por proselitismo sino por atracción", ha asegurado.

"Yo quisiera que nuestra comunicación sea cristiana y no factor de proselitismo. No es cristiano hacer proselitismo --ha señalado--. Si ustedes quieren comunicar una verdad sin la bondad y la belleza: párense, no lo hagan. Si ustedes quieren comunicar una verdad sin involucrarse, sin testimoniar con su propia vida, con la propia carne, párense, no lo hagan. Siempre tiene que estar la firma del testimonio en cada una de las cosas que hacen".

En su alocución ante los empleados del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, Francisco ha advertido de que la resignación, que tantas veces entra en el corazón de los cristianos, es "un peligro". "No es espíritu cristiano la lamentación y la resignación", ha dicho.

En este sentido, ha invitado a no ensimismarse con la tentación de la resignación ni tener miedo de ser pocos. "Somos pocos, pero no pocos como aquellos que se defienden porque somos pocos y el enemigo es más grande. Somos pocos como la levadura, como la sal. Y esta es la vocación cristiana", ha concluido.