29 de julio de 2019

¿Quién fue René Favaloro, el cirujano argentino que desarrolló el bypass coronario?

René Favaloro fue un educador y cardiocirujano nacido en La Plata, Argentina, reconocido mundialmente por ser quien desarrolló el bypass coronario con empleo de vena safena.

Estudió medicina en la Universidad Nacional de su ciudad natal, donde se doctoró con una tesis sobre el íleo o interrupción aguda del tránsito intestinal, pero su verdadero interés, del que se daría cuenta más adelante, residía en la cardiología.

Favaloro desarrolló su residencia en el Hospital Policlínico de Buenos Aires, en el que desempeñó sus labores durante aproximadamente dos años. Al enterarse mediante la llamada de uno de sus tíos de que en la desértica localidad de Jacinto Aráuz, La Pampa, necesitaban médicos no dudó en desplazarse hasta allí.

El argentino se adaptó rápidamente a esta población de no más de 3.500 habitantes en la que la mayoría se dedicaba al campo y en la que las condiciones de vida no eran para nada un lujo. Esto hizo que el cirujano se interesase por cada uno de sus pacientes, no solo por sus dolencias sino también por su estado anímico, algo que también ayudaba a averiguar la causa de sus padecimientos.

TRASLADO A ESTADOS UNIDOS

Tras 12 años como médico rural se trasladó a Cleveland, Estados Unidos, donde se interesó por las enfermedades cardiovasculares, en concreto por la vena safena en las intervenciones coronarias. A la estandarización de esa técnica se le conocería como bypass y sus especificidades serían posteriormente publicadas en conocidas revistas especializadas del país.

Durante algún tiempo trabajó junto a Mason Stones, el pionero en la cineangiografía o lectura e interpretación de las imágenes coronarias y ventriculares. Después de años de estudio, en 1967 Favaloro operó a una mujer de 51 con un bloqueo en la arteria coronaria derecha.

Esta fue la primera operación en la que aplicó su procedimiento utilizando una vena de la pierna de la paciente para redirigir el flujo sanguíneo hacia el corazón. La intervención fue todo un éxito y así, desde aquella primera cirugía experimental, su hallazgo ha salvado miles de vidas.

Favaloro puso fin a su vida con un disparo en el corazón el 29 de julio del año 2000, mismo día en que su amigo y cardiólogo Luis de la Fuente cumplía años. Tras el fatal desenlace se conoció a través de unas cartas que él mismo había dejado escritas que uno de los principales motivos por los que había decidido quitarse la vida era la terrible crisis económica que atravesaba la Fundación Favaloro, organismo que fundó en 1970.

BYPASS CORONARIO

El bypass coronario, en inglés llamado 'coronary artery bypass surgery', consiste en la redirección de la sangre por fuera de la zona bloqueada de una arteria del corazón con el objetivo de mejorar la circulación sanguínea que llega al músculo cardíaco.

Si bien esta operación no 'cura' la enfermedad cardíaca, si que ayuda y alivia los síntomas, pues el procedimiento consiste en tomar un vaso sanguíneo sano de alguna parte del cuerpo tal como un brazo, una pierna o el torax y hacer, como el propio término indica, un bypass que una por fuera las arterias bloqueadas del corazón.

Aunque se trata de una operación con un riesgo de complicaciones bajo, es una cirugía a cielo abierto y cabe la posibilidad que el paciente sufra dificultades durante o después de esta, tales como el sangrado, anomalías del ritmo cardíaco, infecciones en la herida del pecho o pérdida de la memoria y problemas para pensar claramente.