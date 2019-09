Uruguay.- Martín Lasarte, salesiano y experto del Sínodo de la Amazonía: "Ordenar a ancianos casados no toca el problema de fondo"

ROMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Departamento de Misiones Salesianas, el sacerdote uruguayo Martín Lasarte, ha defendido que la propuesta de los 'viri probati'-ordenación como sacerdotes de personas mayores casadas en áreas remotas de la Amazonía- como una solución a la evangelización es una "ilusoria, casi mágica, y no toca el real problema de fondo".

Lasarte se encuentra entre los más de 250 participantes del Sínodo de la Amazonía, que se celebra en el Vaticano del 6 al 27 de octubre, en el que actuará como experto. El Instrumentum Laboris -documento preparatorio- del Sínodo, que se conoció el pasado mes de junio, abre la puerta a la ordenación como sacerdotes a personas ancianas casadas, que sean respetadas por la comunidad para el ejercicio en zonas periféricas.

"He escuchado como argumento, que es necesaria la ordenación de sacerdotes entre los laicos de las comunidades lejanas, pues el ministro difícilmente puede llegar. A mi modo de ver, la impostación del problema en estos términos, peca de un enorme clericalismo. Dónde no está el "padrecito" o la "madrecita" no hay vida eclesial", ha manifestado en una entrevista con Europa Press.

A su juicio, el problema de fondo es mucho más profundo. En este sentido, explica que se ha creado una Iglesia con poco o ningún protagonismo y sentido de pertenencia de los laicos, una iglesia que si no está el "sacerdote", no funciona. "Esa es una aberración eclesiológica y pastoral. Nuestra fe, el ser cristiano está radicado en el Bautismo, no en la ordenación sacerdotal", ha agregado Lasarte.

La propuesta de ordenar a personas ancianas casadas ante la falta de vocaciones ya ha generado algunas reacciones en contra. Por ejemplo, el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal africano Robert Sarah, considera "desdeñoso y humillante" ordenar sacerdotes casados. Desde España, el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, ha desaconsejado esta posibilidad, incluso si se comprometen a la continencia. "No parece conveniente restaurar en las circunstancias actuales una práctica ya obsoleta", opina el arzobispo español en un artículo publicado en la revista Palabra.

SALESIANOS EN LA AMAZONÍA

Los salesianos son una de las congregaciones religiosas con mayor presencia en la Amazonía- un territorio que se extiende por nueve países de América Latina- donde llevan más de 125 años. Actualmente, trabajan con 63 etnias distintas. El primer punto donde llegaron fue el Vicariato Apostólico de Méndez, en Ecuador, con el pueblo indígena Shuar.

Su experiencia es clave para el desarrollo del Sínodo, en el que participarán numerosos expertos e invitados especiales, que, aunque no tendrán derecho a votar el documento final, aportarán su conocimiento en esta reunión eclesial sobre los "nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral".

La familia salesiana ha celebrado diferentes eventos a nivel internacional, entre ellos, un encuentro pre-sinodal celebrado en Manaos (Brasil), en noviembre de 2018, cuyos frutos fueron recogidos en un documento de 350 páginas titulado 'Amazonía salesiana: El Sínodo nos desafía', que reúne las contribuciones de los salesianos de Don Bosco para el Sínodo y para una renovada presencia entre la juventud amazónica.

IGLESIA CON ROSTRO AMAZÓNICO

Para Martin Lasarte, es necesario desarrollar procesos de fe "capaces de generar una iglesia ministerial con rostro amazónico". "¿Por qué hay tantas vocaciones en África o en la India, donde hay un sacerdote cada mil habitantes? ¿O en el país más musulmán del mundo, en Indonesia o en países comunistas como Vietnam? La Amazonía tiene elementos culturales muy similares a los nuestros como el sentido comunitario, la comunión con la naturaleza, el sentido de la trascendencia, pero la falta de vocaciones se debe que ha habido impostaciones pastorales que han sido bastantes pobres", incide.

Por ello, considera que hay que apostar por las vocaciones indígenas a la vida consagrada. "Es un tema muy delicado. En los salesianos ahora mismo tenemos 18 vocaciones indígenas amazónicas de diversas etnias. Son sin duda los pueblos locales los más aptos para encontrar los mejores caminos, los más auténticos para dar a la Iglesia un rostro amazónico", remarca.

A su juicio, el Sínodo debe dar prioridad a los jóvenes amazónicos que migran hacia las ciudades de la Amazonía. "Hasta ahora, ha estado muy centrado en la parte rural, en la selva. Pero en la Amazonía, el 92% de la población vive en las grandes ciudades. A veces, uno piensa de forma bucólica en los ríos y en los bosques, pero lo cierto es que la mayor parte de los jóvenes indígenas migran hacia las grandes ciudades. Y hay que acompañarlos y formarlos", destaca. Así, explica que hay muchos peligros que amenazan a esta población que si es "abandonado", corre el riesgo de caer "en manos del tráfico, de la droga o del alcoholismo".

Otra de las propuestas que hacen los salesianos de cara al Sínodo para la Amazonía se centra en cómo promover los ministerios laicos, particularmente el diaconado permanente y las nuevas formas ministeriales. "Tenemos que lograr una iglesia que sea creativamente ministerial en las comunidades. Se podría pensar en ministerios radicados en el compromiso bautismal, para hombres, mujeres, jóvenes, para diversas circunstancias y áreas pastorales", subraya.

MUJER, RITUAL LITÚRGICO INDOAMERICANO

Del mismo modo, manifiesta que "también es necesario promover el papel de liderazgo de la mujer, promover el catecumenado, así como pensar en un ritual litúrgico indoamericano". Precisamente, el 'Instumentum Laboris' del Sínodo también pide identificar el tipo de ministerio oficial que puede ser conferido a la mujer, tomando en cuenta el papel central que hoy desempeñan en la Iglesia amazónica.

Para Lasarte, entre las contribuciones salesianas en los 125 años de presencia en la Amazonía está el "respeto y apreciación de las culturas amazónicas" y su "esfuerzo inculturado para anunciar a Cristo".