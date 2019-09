6 de septiembre de 2019

Cómo un reloj inteligente puede ayudar a detectar la fibrilación auricular cardíaca

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El uso de salud móvil, esto es, de la tecnología móvil para mejorar la salud, y en concreto de la fotopletismografía, ayuda en la detección temprana de la fibrilación auricular (FA), según un nuevo estudio presentado como 'Late Breaking Science' en el congreso anual de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y publicado en el 'Journal of the American College of Cardiology'.

La fotopletismografía es una técnica óptica simple y de bajo coste que se puede usar para detectar los cambios en el bombeo de sangre en el tejido microvascular. Normalmente es no-invasiva, ya que hace las mediciones en la superficie de la piel.

La investigación ha sido liderada por el profesor asociado del Hospital PLA General de Pekín (China) y el profesor del Centre for Cardiovascular Science/Price-Evans chair of Cardiovascular Medicine at University of Liverpool (Reino Unido), y estos han querido demostrar la factibilidad del uso de esta técnica en una muestra representativa de población (unos 187.912 participantes).

Los individuos recibieron para su control una pulsera o un reloj inteligente que utilizaban dicha tecnología. Los resultados demostraron que un 0,23 por ciento de los individuos recibió una notificación de 'sospecha de fibrilación auricular', y un 87 por ciento de este porcentaje fueron diagnosticados de esta anomalía.

El profesor Guo ha señalado que "basándose en el presente estudio, la tecnología fotopletismográfica puede ser factible también económicamente en la investigación de la FA. Esto podría ayudar a la investifación y la detección de esta anomalía cardíaca en la medida en que se interviene a tiempo para prevenir derrames y otras complicaciones derivadas de la FA".

El profesor Lip añade que "la mejora en el cuidado de la fibrilación auricular requiere una detección temprana y la oportunidad de tomar decisiones a tiempo. Una mejora en la detección de esta cardiopatía debe basarse en las siguientes metas: evitar el derrame, mejorar los síntomas, y reducir los factores de riesgo cardiovascular.

La fibrilación auricular es una condición del ritmo cardíaco que causa un latido irregularmente rápido. En esta anomalía, las cámaras superiores (aurículas) se contraen aleatoriamente y a veces tan rápido que el corazón no se puede relajar entre dichas contracciones. Esto reduce la eficiencia cardíaca y la actuación, y también conlleva a un mayor riesgo en la coagulación de sangre.

La FA es la anomalía del ritmo cardíaco más común, afectando a en torno un millón de personas en Reino Unido. Los pacientes tienen un mayor riesgo de sufrir un derrame y morir, así como un fallo cardíaco.