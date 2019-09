11 de septiembre de 2019

Sarcosina, el complemento dietético que puede ayudar en la esquizofenia

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un complemento dietético, la sarcosina, podría ayudar con la esquizofrenia como complemento a una medicación antipsicótica, según un editorial publicado en el 'British Journal of Psychiatry' escrito por David Curtis, profesor e investigador del departamento 'Genetics, Evolution & Environment and QML Centre of Psyquiatry' del University College of London.

La sarcosina natural se encuentra en alimentos como la yema de huevo, el pavo y en legumbres, y puede comprarse como suplemento dietético, siendo a veces vendido como 'suplemento que ayuda al funcionamiento del cerebro', un reclamo no del todo apoyado en pruebas fehacientes.

En el informe, Curtis sugiere que la facilidad a la hora de adquirir este producto hace que pueda ser incorporado al tratamiento antipsicótico habitual, mientras se continúan haciendo pruebas para verificar estos beneficios.

"La sarcosina representa un tratamiento muy lógico y el número de pruebas clínica parecen indicar que pueden ayudar. Realmente parece ser seguro y algunos pacientes afirman sentirse mejor", explica Curtis. Y añade que "aunque la sarcosina pueda ser beneficiosa para la esquizofrenia, es necesario seguir profundizando y hacer estudios más exhaustivos para confirmarlo".

Es ahora cuando hay pruebas desde múltiples líneas de estudio que confirman que la esquizofrenia podría provocar anomalías en el funcionamiento de los receptores de glutamato, un neurotransmisor cerebral común, y que la sarcosina podría ayudar al glutamato a funcionar mejor.

Los investigadores desde entonces han estado acumulando pruebas de que, si estos neurotransmisores no funcionan correctamente, la gente desarrolla psicosis y otros síntomas de la esquizofrenia. Además, este estudio también demuestra que las variantes genéticas que dañan este receptos también incrementan el riesgo de padecer esquizofrenia.

Con todo, el único riesgo encontrado es que algunas personas que están tomando sarcosina para tratar la esquizofrenia y que están también bajo un tratamiento antidepresivo podrían experimentar hipomanía (desinhibición y euforia), por lo que el profesor subraya la importancia de consultar con el especialista antes de tomar sarcosina.

"En algunos casos se ha usado como un tratamiento en sí mismo, pero creo que lo obvio y lo que primero se debería hacer es tomarlo junto al tratamiento antipsicótico habitual para producir una mayor mejora", señala Curtis. Señala, también, que el personal sanitario necesita ser consciente del uso de la sarcosina, ya que "han de saber cómo responder si un paciente les pregunta en torno a ello, pues cada vez más está usándose como una terapia alternativa".

Es imprescindible que los psiquiatras revisen estos estudios para que saquen sus propias conclusiones y así sus recomendaciones puedan estar basadas en pruebas científicas. Al ser bastante barato y la facilidad para encontrarlo y adquirirlo, no hay nada que frene a un paciente de esquizofrenia a la hora de comprar el producto por su cuenta, lo cual subraya la necesidad de que los profesionales sepan sobre el tema. "Ante ello, les advirtiría de que no dejen de tomar su medicación y sigan los consejos de su psiquiatra", explica Curtis.