2 de octubre de 2019

Simplificar el tratamiento de la EPOC podría evitar más de 500 fallecimientos en España en 3 años

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Simplificar el tratamiento de la EPOC prevendría más de 500 fallecimientos y casi 7.000 episodios de agudización o exacerbaciones en un escenario a tres años, según un estudio llevado a cabo por expertos del Hospital Universitario Vall de Hebron de Barcelona, el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que evalúa las opciones para mejorar la adherencia en el tratamiento.

La investigación, realizada por el doctor Marc Miravitlles del Hospital Universitario Vall de Hebron de Barcelona, la doctora Alicia Matrin del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y expertos de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha revelado que con un único dispositivo y una sola administración al día se podrían prevenir hasta 7.000 episodios de agudizaciones.

El documento, titulado 'Clinical and economic impact of an improvement in adherence based on specific atributes of single-inhaler triple therapies in COPD patients', ha sido presentado en el Congreso de la 'European Respiratory Society' (ERS) en Madrid.

Unas veces por error o confusión y otras por falta de constancia cuando la terapia comienza a hacer efecto, casi la mitad de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en España incumple el tratamiento prescrito por su médico, según ha explicado el neumólogo del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Vall de Hebron de Barcelona, el doctor Marc Miravitlles.

"Sabemos que, en general, la adhesión al tratamiento inhalado, es aún menor; en torno al 50 por ciento de los pacientes con EPOC no cumplen bien el tratamiento inhalado a largo plazo", ha añadido este experto, quien ha advertido de que este incumplimiento tiene consecuencias tanto clínicas como económicas para el Sistema Nacional de Salud.

"Se ha investigado y se ha demostrado que los pacientes que no cumplen con el tratamiento sufren más episodios de agudización de la enfermedad. Los cumplidores, en cambio, tienen menos agudizaciones y mejores datos de supervivencia", ha revelado el doctor Miravitlles, mientras que el impacto económico del mal cumplimiento de la terapia "deriva de las consecuencias clínicas", ha afirmado.

El doctor Miravitlles, autor principal y encargado de la presentación del estudio en el Congreso de la ERS, ha explicado que, para llegar a esta conclusión, mediante datos epidemiológicos en España, estimaron el número de pacientes que estaban siguiendo triple terapia, unos 185.000. La triple terapia es el tratamiento que reciben los pacientes con la enfermedad más avanzada, y combina broncodilatadores de larga duración y corticoides inhalados, que se administran en distintas combinaciones. Solo algunos de estos pacientes reciben la terapia con un único dispositivo y una sola administración al día.

"Sabemos que este método de administración facilita la adherencia", ha explicado el autor. "Con estas premisas, realizamos una simulación de la mejora que representa dar este tratamiento y, siendo conservadores -asumiendo que solo aumentará un 20 por ciento el uso de triple terapia en un único dispositivo y una sola toma al día frente al uso de otros tipos de triple terapia- estimamos que, en un período de tres años, se podrían prevenir 532 fallecimientos y 6.835 agudizaciones", ha detallado.

De acuerdo con la investigación, esto supondría ganar 775 años de vida para los pacientes. El estudio, además, estima en 7,1 millones de euros los ahorros que podrían producirse para el Sistema Nacional de Salud, sobre todo teniendo en cuenta la reducción en episodios de agudización (representando estos el 61,8 por ciento del ahorro total estimado).

Por último, el estudio concluye que reducir la complejidad del tratamiento con el uso de las triples terapias en un único dispositivo y una vez al día estaría asociado a mejoras en la adherencia, así como a la reducción de eventos y costes para el Sistema Nacional de Salud español.

LA CUARTA CAUSA DE MORTALIDAD EN ESPAÑA

Los datos de este estudio resultan más significativos en tanto que la EPOC es una de las enfermedades crónicas más comunes. Se calcula que esta patología afecta a 2,9 millones de personas en España. De acuerdo con el estudio EPISCAN, llevado a cabo en España por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) en colaboración con GSK, la EPOC afecta a más de un 10 por ciento de las personas entre 40 y 80 años. Esta enfermedad es ya la cuarta causa de muerte en el país, por detrás de las enfermedades cardiovasculares y el Alzheimer.

Aunque se trata de una patología crónica, los pacientes pasan por períodos de agudización, que pueden conllevar la necesidad de tratamientos adicionales, hospitalización e, incluso, puede provocar el fallecimiento. Aproximadamente el 50 por ciento de los pacientes ha fallecido 3,6 años después de la primera hospitalización.